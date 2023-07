Mainpuri News: देर से सोकर उठा बेटा तो पिता लगा दी डांट, नाराज युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या

Mainpuri Crime News In Hindi पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पिता युवक को व्यायाम करने और सुबह जल्दी उठने की सलाह देते थे। बुधवार सुबह जब बेटा जागा तो उन्होंने उसकी डांट लगा दी। कुछ देर बाद कमरे में जाकर बेटे ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

Mainpuri News: पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने की गोली मारकर आत्महत्या

Your browser does not support the audio element.

मैनपुरी, जागरण टीम। कुरावली के गांव चंद्रपुरा निवासी युवक ने पिता की डांट से क्षुब्ध होकर तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है। बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था चंद्रपुरा निवासी अनिल कुमार नगर पंचायत कुरावली में नलकूप आपरेटर है। उनका पुत्र शिवम बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। अनिल कुमार अक्सर शिवम को सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की सलाह देते थे। लेकिन शिवम देर से सो कर उठता था। बुधवार सुबह अनिल कुमार ने सुबह छह बजे शिवम को जगाया और देर से उठने को लेकर फटकार लगा दी। इस बात से शिवम नाराज हो गया। वह कुछ देर तक आंगन में बैठा रहा। फिर कमरे में जाकर तमंचे से कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फील्ड यूनिट के जरिए घटनास्थल की जांच कराई गोली चलने की आवाज सुनकर स्वजन कमरे में पहुंचे तो शिवम का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने फील्ड यूनिट के जरिए घटनास्थल की जांच कराई है। युवक की मृत्यु के बाद गांव में शोक की लहर है। अनिल कुमार के तीन बच्चों में शिवम दूसरे नंबर के थे। शिवम से बड़ी पुत्री और उससे छोटा एक पुत्र है।

Edited By: Abhishek Saxena