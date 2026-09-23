मैनपुरी में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर: भजन गायक की मौत, सिपाही सहित दो घायल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। किशनी-समान मार्ग पर बुधवार तड़के चार बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार बुजुर्ग भजन गायक, उनके साथी और दूसरी बाइक पर सवार सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को सीएचसी लाया गया। यहां डॉक्टरों ने भजन गायक को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य दोनों घायलों आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई रेफर कर दिया गया।

थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम बसैंत निवासी छेदालाल सक्सेना धार्मिक कार्यक्रमों में भजन गायन और हारमोनियम बजाने का काम करते थे। मंगलवार को वह गांव के ही संजीव दुबे और गांव फरेंजी निवासी शिवम चतुर्वेदी के साथ कटरा समान में आयोजित गणेश महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करने गए थे। बुधवार सुबह करीब तीन बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे।

मृतक की फाइल फोटो। समान कटरा में गणेश महोत्सव में कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर गांव लौट रहे थे गायक किशनी जटपुरा चौराहे पर पहुंचने के बाद शिवम चतुर्वेदी अपनी स्कूटी से अपने गांव चला गया। जबकि छेदालाल और संजीव दुबे एक बाइक से आगे बढ़े। इसी दौरान छेदालाल के पुत्र बालगोविंद सक्सेना ने जो दिल्ली से अपनी दवा लेकर लौटा था ने फोन कर बताया कि वह किशनी रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा है और उसे भी साथ ले लें।