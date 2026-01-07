Language
    एसआईआर की आड़ में एनआरसी थोपने की साजिश... जनता देगी जवाब, सपा प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर हमला

    By Chandra Shekhar Gaur Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:07 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मैनपुरी में केंद्र व राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला। वह मैनपुरी नगर और कस्बा करहल में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एसआआर, एनआरसी, बेरोजगारी, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया।

    एनआरसी लागू करने की तैयारी की जा रही है

    मंगलवार की देर शाम नगर में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने आए सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि एसआइआर की आड़ में एनआरसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। आम जनता से तरह-तरह के प्रमाण पत्र मांगकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोर्ट जाने को सही ठहराते हुए कहा कि जब संवैधानिक अधिकारों पर चोट होती है तो न्यायालय का सहारा लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है।

    बुनियादी सुविधाएं और रोजगार देने में नाकाम रही सरकार

    उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं और रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए वह समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। न तो युवाओं को पर्याप्त नौकरियां मिलीं और न ही आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार हुआ।