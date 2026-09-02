टीबी के बाद मैनपुरी में हेपेटाइटिस B और C का बढ़ता खतरा: चार महीने में 333 मरीज मिले, ऐसे रखें सेहत का ख्याल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एक समय बढ़ते टीबी रोगियों पर तो स्वास्थ्य विभाग ने नियंत्रण पा लिया है। परंतु अब धीरे-धीरे हेपेटाइटिस बी और सी पैर पसारने लगा। जिससे बढ़ते संक्रमण को लेकर विभाग चिंतित है। जिले में चार माह के अंदर 333 मरीज हेपेटाइटिस के सामने आए हैं। जिनमें हेपेटाइटिस बी के 181 और सी के 152 मरीज पाजिटिव पाए गए हैं। इन रोगियों का विभाग की निगरानी में इलाज चल रहा है।

परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि जिले में दिनोंदिन बढ़ते मरीजों को लेकर विभाग ने ना तो अलर्ट जारी किया है और ना ही संक्रमण फैलने के कारण का पता लगा पा रहा है। संक्रमित में 181 बी और 152 हैं हेपेटाइटिस सी के हैंं 151 रोगी जिले में हेपेटाइटिस का संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ये बात जिला अस्पताल में दर्ज रिकार्ड की जानकारी के बाद सामने आई है। ये आंकड़े न सिर्फ चिंताजनक हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, अप्रैल माह से लेकर जुलाई तक जिले में 333 लोग हेपेटाइटिस की चपेट में आए हैं। जिनमें 181 हेपेटाइटिस बी 151 रोगी हैं। संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला अस्पताल में रोजाना हेपेटाइटिस की जांच और इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं।