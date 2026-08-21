मैनपुरी जंक्शन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक का औचक निरीक्षण, कमियों पर लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अपर मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल दीपक कुमार शुक्रवार दोपहर लगभग एक बजे अचानक मैनपुरी जंक्शन पहुंचे। कमियों पर जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए अधूरे पड़े काम को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। लगभग एक घंटे तक निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के साथ मानकों की जानकारी भी ली।

निजी वाहन से बाबा नीमकरौली धाम से दर्शन उपरांत अपर मंडल रेल प्रबंधक मैनपुरी जंक्शन पहुंचे। अमृत भारत स्टेशन योजनांतर्गत निर्माणाधीन प्लेटफार्म संख्या एक का निरीक्षण किया। वाहन स्टैंड पर सभी नियमों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए। फुट ओवर ब्रिज से जोड़ी जाने वाली लिफ्ट के निर्माण में देरी पर ठेकेदार से जानकारी ली।

पता चला कि समय सीमा खत्म होने के बाद भी काम पूरा नही हुआ है। नाराजगी जताते हुए हर हाल में 15 दिन के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए। पैदल ही पूरे ब्रिज पर तकनीकी जानकारी कर व्यवस्था देखी।