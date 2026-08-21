Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मैनपुरी जंक्शन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक का औचक निरीक्षण, कमियों पर लगाई फटकार

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:47 PM (IST)

अपर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार ने अचानक मैनपुरी जंक्शन का निरीक्षण किया और अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने 15 दिनों में काम पूरा करने और सभी यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मैनपुरी में निरीक्षण करते अपर मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल दीपक कुमार।

मैनपुरी में निरीक्षण करते अपर मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल दीपक कुमार। 

HighLights

  1. अधूरे कार्यों और लिफ्ट निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई।

  2. 15 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश, सुरक्षा ऑडिट भी होगा।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। अपर मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल दीपक कुमार शुक्रवार दोपहर लगभग एक बजे अचानक मैनपुरी जंक्शन पहुंचे। कमियों पर जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए अधूरे पड़े काम को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। लगभग एक घंटे तक निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के साथ मानकों की जानकारी भी ली।

निजी वाहन से बाबा नीमकरौली धाम से दर्शन उपरांत अपर मंडल रेल प्रबंधक मैनपुरी जंक्शन पहुंचे। अमृत भारत स्टेशन योजनांतर्गत निर्माणाधीन प्लेटफार्म संख्या एक का निरीक्षण किया। वाहन स्टैंड पर सभी नियमों को स्पष्ट करने के निर्देश दिए। फुट ओवर ब्रिज से जोड़ी जाने वाली लिफ्ट के निर्माण में देरी पर ठेकेदार से जानकारी ली

पता चला कि समय सीमा खत्म होने के बाद भी काम पूरा नही हुआ है। नाराजगी जताते हुए हर हाल में 15 दिन के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए। पैदल ही पूरे ब्रिज पर तकनीकी जानकारी कर व्यवस्था देखी।

कमियों पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों को फटकार लगाई। प्लेटफार्म पर सभी प्रकार की यात्री सुविधा पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि सभी मानकों की जांच के बाद सुरक्षा आडिट भी पूर्ण कराया जाएगा।