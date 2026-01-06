35 हजार उपभोक्ताओं को मिला लाभ 32 करोड़ रुपये जमा, मैनपुरी में ओटीएस योजना का पहला चरण सफल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के अंतर्गत संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के पहले चरण में मैनपुरी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। सर्किल के जिलों को पीछे छोड़ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक दिसंबर 2025 से तीन जनवरी 2026 तक चले पहले चरण में 35 हजार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया। बकाया धनराशि जमा कराने से विभाग को 32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

एक दिसंबर से तीन जनवरी तक चला प्रथम चरण इस बार शासन स्तर से नेवरपेड और लांग अनपेड बकाएदारों के साथ बिजली चोरी वाले उपभोक्ताओं की राहत को ओटीएस का संचालन किया जा रहा है। तीन जनवरी को प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद अधीक्षण अभियंता विद्युत मुकेश कुमार ने उपलब्धि सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि 1,53,379 उपभोक्ता पर कुल 328 करोड़ रुपये का कर्ज है। यह संख्या सिर्फ नेवरपेड (आज तक भुगतान ही न किया) और लांग अनपेड (लंबे समय से भुगतान न करने वाले) बकाएदारों की ही है।

डीवीवीएनएल के सर्किल में मैनपुरी दूसरे स्थान पर प्रथम चरण में 35 हजार नेवरपेड ने अपना पंजीकरण कराने के साथ बकाया धनराशि जमा कराई है। इनसे इस बार 32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। दक्षिणांचल के अंतर्गत आने वाले 21 जिलों में कुल 28 सर्किल संचालित हैं। इन सर्किल में मैनपुरी जिला दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर फिरोजाबाद ग्रामीण सर्किल रहा है।

यह रही उपखंडवार स्थिति, उपखंड का नाम, पंजीकरण कुरावली, 5700 बेवर, 5290 घिरोर, 4550 भोगांव, 4500 बरनाहल, 3900 करहल, 3850 सिविल लाइन, 3500 किशनी, 3400 मैनपुरी नगर प्रथम, 170 मैनपुरी नगर द्वितीय, 140 हन्नूखेड़ा उपकेंद्र जिले में प्रथम ओटीएस के प्रथम चरण में हन्नूखेड़ा उपकेंद्र जिले के 56 उपकेंद्र में से प्रथम स्थान पर रहा है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 1406 पंजीकरण कराने के बाद 1.76 करोड़ रुपये की राजस्व वसूल किया है। अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने बताया है कि उपकेंद्र के प्रभारी अवर अभियंता बिजेंद्र कुमार और लाइन स्टाफ के प्रयास से यह उपलब्धि मिली है।

अब यह होगी व्यवस्था दूसरा चरण 31 जनवरी तक संचालित होगा। तीसरा व अंतिम चरण एक फरवरी से आरंभ होगा।

नेवरपेड बकाएदारों की स्थिति खंड का नाम, बकाएदारों की संख्या, बकाया धनराशि

प्रथम, 92, 2.12 करोड़

द्वितीय, 12676, 53 करोड़

तृतीय, 9218, 43 करोड़

कुल, 21986, 98 करोड़