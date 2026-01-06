Language
    35 हजार उपभोक्ताओं को मिला लाभ 32 करोड़ रुपये जमा, मैनपुरी में ओटीएस योजना का पहला चरण सफल

    By Veerbhan Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के पहले चरण में मैनपुरी ने दमदार प्रदर्शन किया। एक दिसंबर से तीन जनवरी तक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के अंतर्गत संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के पहले चरण में मैनपुरी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। सर्किल के जिलों को पीछे छोड़ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक दिसंबर 2025 से तीन जनवरी 2026 तक चले पहले चरण में 35 हजार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया। बकाया धनराशि जमा कराने से विभाग को 32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

    एक दिसंबर से तीन जनवरी तक चला प्रथम चरण

    इस बार शासन स्तर से नेवरपेड और लांग अनपेड बकाएदारों के साथ बिजली चोरी वाले उपभोक्ताओं की राहत को ओटीएस का संचालन किया जा रहा है। तीन जनवरी को प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद अधीक्षण अभियंता विद्युत मुकेश कुमार ने उपलब्धि सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि 1,53,379 उपभोक्ता पर कुल 328 करोड़ रुपये का कर्ज है। यह संख्या सिर्फ नेवरपेड (आज तक भुगतान ही न किया) और लांग अनपेड (लंबे समय से भुगतान न करने वाले) बकाएदारों की ही है।

    डीवीवीएनएल के सर्किल में मैनपुरी दूसरे स्थान पर

    प्रथम चरण में 35 हजार नेवरपेड ने अपना पंजीकरण कराने के साथ बकाया धनराशि जमा कराई है। इनसे इस बार 32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। दक्षिणांचल के अंतर्गत आने वाले 21 जिलों में कुल 28 सर्किल संचालित हैं। इन सर्किल में मैनपुरी जिला दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर फिरोजाबाद ग्रामीण सर्किल रहा है।

    यह रही उपखंडवार स्थिति, उपखंड का नाम, पंजीकरण

    1. कुरावली, 5700
    2. बेवर, 5290
    3. घिरोर, 4550
    4. भोगांव, 4500
    5. बरनाहल, 3900
    6. करहल, 3850
    7. सिविल लाइन, 3500
    8. किशनी, 3400
    9. मैनपुरी नगर प्रथम, 170
    10. मैनपुरी नगर द्वितीय, 140

     

    हन्नूखेड़ा उपकेंद्र जिले में प्रथम

     

    ओटीएस के प्रथम चरण में हन्नूखेड़ा उपकेंद्र जिले के 56 उपकेंद्र में से प्रथम स्थान पर रहा है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 1406 पंजीकरण कराने के बाद 1.76 करोड़ रुपये की राजस्व वसूल किया है। अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने बताया है कि उपकेंद्र के प्रभारी अवर अभियंता बिजेंद्र कुमार और लाइन स्टाफ के प्रयास से यह उपलब्धि मिली है।

    अब यह होगी व्यवस्था

    1. दूसरा चरण 31 जनवरी तक संचालित होगा।
    2. तीसरा व अंतिम चरण एक फरवरी से आरंभ होगा।


    नेवरपेड बकाएदारों की स्थिति

    खंड का नाम, बकाएदारों की संख्या, बकाया धनराशि
    प्रथम, 92, 2.12 करोड़
    द्वितीय, 12676, 53 करोड़
    तृतीय, 9218, 43 करोड़
    कुल, 21986, 98 करोड़

    लांग अनपेड बकाएदारों की स्थिति, खंड का नाम, बकाएदारों की संख्या, बकाया धनराशि
    - प्रथम, 9478, 6.83 करोड़
    - द्वितीय, 63953, 111 करोड़
    - तृतीय, 57962, 112 करोड़
    - कुल, 131393, 230 करोड़


    विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरण, खंड का नाम, उपभोक्ता की संख्या

    प्रथम, 1189
    द्वितीय, 2931
    तृतीय, 3730
    कुल, 7850


    जिले में घरेलू उपभोक्ता की स्थिति
    - 39,459 उपभोक्ता वितरण खंड-प्रथम में हैं।
    - 1,16,447 उपभोक्ता वितरण खंड-द्वितीय में हैं।
    -1,11,598 उपभोक्ता वितरण खंड-तृतीय में हैं।
    - 2,67,504 कुल घरेलू उपभोक्ता जिले में हैं।


    अब दूसरे चरण का संचालन आरंभ हो रहा है। सभी बकाएदारों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमने अपनी अच्छी स्थिति बनाई है। दूसरे चरण में पहले स्थान पर आने का प्रयास होगा। - मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता।