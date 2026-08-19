भोगांव-शिकोहाबाद फोरलेन का 23 करोड़ से होगा नवीनीकरण, 26.30 KM पर ट्रैफिक होगा आसान

संवाद सहयोगी, भोगांव (मैनपुरी)। यातायात के लिहाज से व्यस्त भोगांव-शिकोहाबाद फोरलेन का लोक निर्माण विभाग नवीनीकरण कराएगा। भोगांव से 26 सड़क के नवीनीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 23 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च किया जाएगा।

सपा सरकार में फोरलेन बनाए गए भोगांव-शिकोहाबाद स्टेट हाईवे पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। इस फोरलेन से कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर व अन्य जिलों के लोग आगरा के लिए गुजरते हैं। लगातार ट्रैफिक बढ़ने से फोरलेन कई जगह खराब हो गई है। सड़क के नवीनीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है।

26 किमी सड़क के नवीनीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने भेजा प्रस्ताव भोगांव बस स्टैंड चौराहे से दन्नाहार क्षेत्र के गांव विघरई तक 26.30 किमी सड़क के नवीनीकरण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सड़क का नवीनीकरण आधुनिक मशीनों से कराया जाएगा। प्रस्ताव काे मंजूरी के लिए लोक निर्माण विभाग लखनऊ भेजा गया है। इस काम के लिए 23.19 करोड़ की धनराशि मांगी गई है। बजट स्वीकृत होते ही काम शुरू होने की संभावना है।