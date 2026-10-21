मैनपुरी शादी अनुदान योजना: 195 आवेदन हुए निरस्त, 552 बेटियों को मिली आर्थिक मदद

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए आवेदकों में 195 जांच में अपात्र मिले। पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित शादी अनुदान योजना के तहत सितंबर तक प्राप्त 938 आवेदनों की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई। किसी के बैंक खाते में खामी मिली तो किसी ने पात्रता के दायरे से बाहर होने के बावजूद आवेदन कर दिया। जांच के बाद ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया गया।

शासन ने जिले को इस वर्ष 580 लाभार्थियों को अनुदान देने का लक्ष्य दिया है। इसके सापेक्ष 938 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की पात्रता जांच के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

जांच में बीडीओ स्तर से 80, एसडीएम स्तर से 11, पीएफएमएस के माध्यम से 43 और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से 61 आवेदन निरस्त किए गए। बैंक खाते में गड़बड़ी, अन्य जातियों के आवेदकों और शादी के बाद अनुदान पाने के लिए किए गए आवेदनों को निरस्तीकरण का आधार बनाया गया।