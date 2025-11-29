Language
    किसान सम्मान निधि योजना में घाेटाला: मुश्किल में फंसे दोहरा लाभ लेने वाले पति-पत्नी, 12500 दंपती से होगी रिकवरी

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    मैनपुरी में किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग 12,500 दंपतियों ने धोखे से दोहरा लाभ उठाया। पति-पत्नी दोनों ने योजना का लाभ लिया, जबकि केवल एक ही हकदार था। अब सरकार उनसे किस्तों की रिकवरी करेगी। कृषि विभाग ऐसे सभी मामलों की जांच कर रहा है और जल्द ही रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    सौरभ शुक्ला, जागरण. मैनपुरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की फार्मर रजिस्ट्री के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिले में करीब 12,500 दंपती ने चालाकी से योजना का दोहरा लाभ उठाया। पति-पत्नी दोनों के नाम पर आवेदन कर उन्होंने वह सहायता प्राप्त कर ली, जिसका हकदार परिवार में केवल एक सदस्य ही होता है। यह धनराशि परिवार को मिलने वाली आगामी किस्तों को समायोजित कर उनसे रिकवरी होगी।

    फार्मर रजिस्ट्री ने खोली पोल, गलत तरीके से ली गई किस्तें आगामी किस्तों से होंगी समायोजित


    जनपद में इन दिनों किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने का काम चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही आने वाले दिनों में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब फार्मर रजिस्ट्री कराए जाने के दौरान जांच में सामने आया कि जनपद में ऐसे कई मामले हैं, जिनमें पति व पत्नी दोनों के ही खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भेज दी गई।

    रिकवरी की प्रक्रिया कर दी शुरू


    अब ऐसे मामलों में पति को ही पात्र मानते हुए पत्नी के खाते में भेजी गई सभी किस्तों को अब अवैध लाभ मानकर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी को दिए गए रुपये पति की आगामी किस्तों से समायोजित किए जाएंगे। जब तक संपूर्ण राशि वापस नहीं हो जाती, तब तक पति की किस्तें रोक दी जाएंगी।

    जानबूझकर योजना का किया दुरुपयोग


    इससे हजारों किसानों में हड़कंप मचा है, क्योंकि कई लोगों ने अनजाने में भी दोहरा पंजीकरण करा लिया था, जबकि कुछ ने जानबूझकर योजना का दुरुपयोग किया। कृषि विभाग की टीम ऐसे सभी दंपतियों को तेजी से चिन्हित कर रही है ताकि सरकारी धन की रिकवरी पूरी की जा सके।


    क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना

    • केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी। 
    • इसमें पंजीकृत किसानों को आय संबंधी सहायता देने के लिए उन्हें साल भर में छह हजार रुपये दिए जाते हैं।
    •  यह छह हजार रुपये प्रत्येक चार माह में दो-दो हजार रुपये के रूप में पात्र किसानों के खाते में भेजे जाते हैं।
    • जिले में पंजीकृत हैं लगभग चार लाख किसान
    • जनपद में करीब चार लाख सात हजार किसान पंजीकृत हैं। इनमें से 268552 किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त भेजी गई थी।

     

    जिले में लगभग चार लाख सात हजार किसान पंजीकृत हैं। 21वीं किश्त 268552 किसानों के खातों में भेजी गई थी। विभाग अब इन किसानों की भी जांच में जुट गया है कि 21 वीं किश्त किन-किन किसानों के खातों में पहुंची है और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी लाभाविंत नहीं हुए हैं। - नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, उप निदेशक कृषि