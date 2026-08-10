मध्य प्रदेश के छतरपुर में दो मासूमों को लेकर कुएं में कूदी महिला, तीनों की मौत, महोबा अस्पताल लाए गए थे बच्चे

जागरण संवाददाता, महोबा। दो मासूमों को लेकर मां घर के पास स्थित कुएं में कूद गई। तीनों को बाहर निकाला गया, पर महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं बच्चों को महोबा जिला अस्पताल लाया गया। यहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। यहां स्वजन ने बताया कि भाई-बहन खेलते समय कुएं में गिर गए थे। वहीं पुलिस ने मां के बच्चों समेत कूदने की पुष्टि की। हालांकि उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। घरेलू कलह की बात सामने आ रही है।

परिवार खेत स्थित मकान में रहता था और उसी के सामने कुआं बना था। रेस्क्यू शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद बच्चों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल महोबा भिजवाया गया। जबकि महिला को करीब 45 मिनट बाद कुएं से बाहर निकाया जा सका। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

मौके पर महिला की मौत मप्र के जनपद छतरपुर के थाना कस्बा प्रकाश बम्होरी निवासी सुरेश कुशवाहा की पत्नी भागवती सोमवार की दोपहर अपनी दो वर्षीय पुत्री लक्ष्मी और एक वर्षीय पुत्र रितिक को लेकर घर के पास स्थित बने कुएं में कूद गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से तीनों का बाहर निकाला। लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी।

स्वजन ने बताई ये बात बच्चों को गंभीर हालत में नजदीक के चलते महोबा जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन यहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। यहां स्वजन ने बताया कि भाई-बहन कुएं में खेलते वक्त गिर गए। वह और कुछ जानकारी देने से बचते नजर आए। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और शवों को वापस ले गए।

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