    दर्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर UP के किसानों को बीजों में 50% तक मिलेगी छूट, ऐसे करें आवेदन

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है! दर्शन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर वे बीजों पर 50% तक की छूट पा सकते हैं। यह योजना किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेगी। पंजीकरण ऑनलाइन या कृषि विभाग कार्यालय में किया जा सकता है। 

    जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में हुई अतिवृष्टि के चलते खेतों में पानी भरने से चना, मटर, मसूर के बीज बर्बाद हो गए। किसानों के सामने अब दोबारा बोआई के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। जिले के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों में गेहूं, चना, मटर, मसूर व सरसों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। किसान को इसके लिए दर्शन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा।

    किसान पंजीयन में अपनी जोत भूमि के अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन तक 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज क्रय कर सकते है। इसके लिए आधार व पंजीयन की फोटो कापी लाना किसानों को जरूरी होगा।

    बीजों की उपलब्धता हुई सुनिश्चित

    बीज गाेदामों पर रबी के फसलों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। गोदामों से गेहूं का बीज 4680 प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। इसके साथ ही चना 10320, मटर 7093, मसूर 11050 व सरसों का बीज 10847 प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि बारिश के चलते करीब 30 प्रतिशत चना, मटर व मसूर के बीज में नुकसान हुआ है।

    धूप निकलने लगी है और किसान दोबारा बोआई कर सकते है। बताया कि किसान दर्शन पोर्टल के पंजीयन में दर्ज अपनी जोत भूमि के अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज क्रय कर सकते है। संबंधित विकासखंड में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार से पहले आओ पहले पाओ की दर्ज पर बीज ले सकते है। सरसों व अलसी के निश्शुल्क बीज के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर टोकन जनरेट करना होगा। इसके बाद किसान बीज प्राप्त कर सकते है।