दर्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर UP के किसानों को बीजों में 50% तक मिलेगी छूट, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में हुई अतिवृष्टि के चलते खेतों में पानी भरने से चना, मटर, मसूर के बीज बर्बाद हो गए। किसानों के सामने अब दोबारा बोआई के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा है। जिले के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों में गेहूं, चना, मटर, मसूर व सरसों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। किसान को इसके लिए दर्शन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा।

किसान पंजीयन में अपनी जोत भूमि के अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन तक 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज क्रय कर सकते है। इसके लिए आधार व पंजीयन की फोटो कापी लाना किसानों को जरूरी होगा। बीजों की उपलब्धता हुई सुनिश्चित बीज गाेदामों पर रबी के फसलों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। गोदामों से गेहूं का बीज 4680 प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। इसके साथ ही चना 10320, मटर 7093, मसूर 11050 व सरसों का बीज 10847 प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि बारिश के चलते करीब 30 प्रतिशत चना, मटर व मसूर के बीज में नुकसान हुआ है।