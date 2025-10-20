महोबा में झालर लगाते समय हादसा: एक भाई की मौत और दूसरा गंभीर

जागरण संवाददाता, महोबा। जिले के कस्बा पनवाड़ी के मुख्य बाजार निवासी 34 वर्षीय दीपेंद्र जायसवाल दीपावली काे लेकर रविवार की देर शाम घर में झालर लगा रहा था। बताया गया है कि वह छत के बगल से निकले विद्युत तार की चपेट में आ गया। यह देखकर उसे बचाने आया छोटा भाई 30 वर्षीय विशाल भी करंट से अचेत हो गया।