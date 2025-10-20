Language
    महोबा में झालर लगाते समय हादसा: एक भाई की मौत और दूसरा गंभीर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    झालर लगाते समय दो भाइयों को करंट लग गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। यह दुखद घटना बिजली के तारों के संपर्क में आने से हुई।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, महोबा। जिले के कस्बा पनवाड़ी के मुख्य बाजार निवासी 34 वर्षीय दीपेंद्र जायसवाल दीपावली काे लेकर रविवार की देर शाम घर में झालर लगा रहा था। बताया गया है कि वह छत के बगल से निकले विद्युत तार की चपेट में आ गया। यह देखकर उसे बचाने आया छोटा भाई 30 वर्षीय विशाल भी करंट से अचेत हो गया।

    स्थानीय लोगों ने सूचना विभाग को देकर विद्युत आपूर्ति बंद कराई। दोनों को स्वजन सीएचसी लाए। प्राथमिक उपचार के बाद दीपेंद्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष पनवाड़ी अर्जुन सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।