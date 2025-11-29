SIR Updates: एसआईआर में पांच दिन शेष, 50 प्रतिशत ही काम खत्म होने पर लापरवाह 27 पंचायत सहायक पर होगी एफआईआर
एसआईआर में कार्यों की धीमी गति के कारण 27 पंचायत सहायकों पर एफआईआर की तैयारी है। केवल 50% कार्य पूरा होने और समय सीमा नजदीक आने पर प्रशासन सख्त हुआ। लापरवाही बरतने वाले सहायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कार्यों में तेजी लाई जा सके।
जागरण संवाददाता, महोबा। निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य (एसआइआर) को चार दिसंबर तक खत्म करना है। जिले में अभी तक 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो सका है। कुछ बीएलओ अच्छा काम कर रहे है तो उन्हें सम्मान भी मिल रहा है। लेकिन 27 ऐसे पंचायत सहायकों को चिंहित किया गया है, जिन्होंने कार्य में कोई रुचि नहीं ली और ड्यूटी स्थल से नदारद मिले।
इन पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी है। डीपीआरओ चंद्रकिशोर वर्मा ने बताया कि सभी को नोटिस दिया गया है। जवाब संतोषजनक न मिलने और कार्य न किए जाने पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। एसआइआर अभियान में बीएलओ के सहयोग के लिए पंचायत सहायकों, ग्राम पंचायत सचिव, कोटेदार, ग्राम प्रधान और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके पर्यवेक्षण के लिए एसडीएम व तहसीलदारों को तैनात किया गया है। इसके बाद भी अभी तक जिले में केवल 50 फीसदी डाटा ही आनलाइन हो सका है।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिवों से पंचायत सहायकों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली गई। इसमें जिले भर के 27 पंचायत सहायक कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। लापरवाही बरतने के मामले में कबरई ब्लाक की ग्राम पंचायत ढिकवाहा, डिगरिया, कबरई देहात, सिचौरा, सिजहरी और श्रीनगर, चरखारी ब्लाक की ग्राम पंचायत अक्ठौंहा, कुड़ार, बमरारा व गौरहारी, जैतपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत गुढ़ा, जैलवारा, कमालपुरा, बिहार, थुरट और सलैयामाफ, पनवाड़ी ब्लाक की ग्राम पंचायत अमानपुरा, विजयपुर, पनवाड़ी, नकरा, कोहनिया, किल्हौआ, काशीपुरा, तेईया, चौका, सौरा व बम्हौरीकुर्मिन के पंचायत सहायकों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। इससे लापरवाह कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।
......एसआइआर कार्य महत्वपूर्ण है और इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पंचायत सहायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला और इन लोगों ने कार्य नहीं किया तो संबंधित के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
- चंद्रकिशोर वर्मा, डीपीआरओ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।