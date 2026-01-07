जागरण संवाददाता, महोबा । निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया है। जिले की दोनों विधानसभाओं में 34671 मतदाताओं को नो-मैपिंग श्रेणी में रखा गया है और उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए आयोग से निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक को उपलब्ध कराना होगा। वहीं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को फार्म-छह भरना होगा। जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

अनंतिम सूची प्रकाशन के बाद महोबा विधानसभा-230 में 156080 पुरुष व 127315 महिला मतदाताओं के साथ ही 6 थर्ड जेंडर समेत कुल मतदाता 283401 के मतदाता मिले हैं। विधानसभा चरखारी-231 में 173961 पुरुष व 144235 महिलाएं, 10 थर्ड जेंडर मतदाताओं को मिलाकर कुल 318206 मतदाता है। एसआइआर अभियान के बाद कुल 601607 मतदाता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम कुंवर पंकज ने बताया कि आलेख्य प्रकाशन के बाद जिले में 34671 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में है। इन्होंने वर्ष 2003 की सूची में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

अब इन मतदाताओं को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के दौरान मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 प्रकार के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उपलब्ध कराना होगा। जिसकी जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो मतदाता का नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं आएगा। जिले में 14948 दिवंगत मतदाता, 29828 अनुपस्थित मतदाता, 35474 स्थाई शिफ्टेड मतदाता, 4937 डुप्लीकेट व 165 मतदाता अन्य श्रेणी में मिले।