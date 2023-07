गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुलाबी गैंग की महिलाओं ने मंगलवार को सदर तहसील पहुंचकर ज्योति मौर्या प्रकरण से जुड़े मामले में होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सदर एसडीएम संजीव कुमार राय को सौंपा। इसके माध्यम से मांग की गई कि इस प्रकरण से जुड़े दोनों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

SDM Jyoti Maurya के मामले में गुलाबी गैंग का दखल, मनीष दुबे को बर्खास्त के लिए राज्यपाल को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, महोबा: उत्तर प्रदेश में इन दिनों महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या का मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल सदस्यों के साथ तहसील पहुंची। एसडीएम ज्योति मौर्या के मामले को लेकर गुलाबी गैंग की ओर से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को दिया गया। मांग की गई कि इस प्रकरण में मनीष दुबे का नाम भी सामने आया है, जो कि महोबा में होमगार्ड कमांडर पद पर स्थानांतरित होकर आए हैं, उन्हें तुरंत सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मनीष दुबे के खिलाफ की नारेबाजी गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुलाबी गैंग की महिलाओं ने मंगलवार को सदर तहसील पहुंचकर ज्योति मौर्या प्रकरण से जुड़े मामले में होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सदर एसडीएम संजीव कुमार राय को सौंपा। इसके माध्यम से मांग की गई कि इस प्रकरण से जुड़े दोनों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिससे कि और अधिकारियों को सबक मिल सके। कहा कि एसडीएम ज्योति मौर्या ने अपने पद का दुरुपयोग कर दो परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसका जिम्मेदार मनीष दुबे है। इस प्रकरण के कारण अब प्रत्येक महिलाओं पर उनके पति शक कर रहे हैं। मालूम हो कि एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच का मामला सुर्खियों में है। प्रकरण में मनीष दुबे का भी नाम जुड़ा है और उनकी तैनाती महोबा में होने से होमगार्ड विभाग कार्यालय सुर्खियों में है। वैसे मनीष दुबे मीडिया के समक्ष कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। एक सवाल पर मनीष दुबे ने कहा कि क्यों इस मामले को इतना बढ़ाया जा रहा है, इससे मैं हैरान हूं। किसी का पर्सनल मामला था। इस चीज को वहीं का वहीं खत्म होना चाहिए था।

