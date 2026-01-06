रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, RailOne App से टिकट बुक करेंगे तो मिलेगी भारी छूट

Language
    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:58 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, महोबा। रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा संचालित रेलवन एप के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए सुविधा दी गई है।

    इसे प्रायोगिक स्तर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू किया जा रहा है। रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक एप पर अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वालेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही यात्रियों को तीन प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती थी।

    यात्रियों की सुविधा एवं डिजिटल भुगतान को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने इस लाभ को अब सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर लागू करने का निर्णय लिया है।

    नई व्यवस्था के अंतर्गत अब एप के जरिए अनारक्षित टिकट लेते समय यदि यात्री यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य स्वीकृत डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग करते हैं, तो उन्हें भी टिकट मूल्य पर तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में सीधी बचत होगी।