रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, RailOne App से टिकट बुक करेंगे तो मिलेगी भारी छूट

जागरण संवाददाता, महोबा। रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यमों से अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा संचालित रेलवन एप के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए सुविधा दी गई है।

इसे प्रायोगिक स्तर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू किया जा रहा है। रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक एप पर अनारक्षित टिकट बुक करते समय केवल आर-वालेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही यात्रियों को तीन प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती थी।