युवक ने स्कूल आते जाते पड़ोसी किशोरी से संपर्क बढ़ाता और उससे मोबाइल नंबर ले लिया। लगातार उससे बातचीत करते हुए अपना धर्म और नाम छिपा कर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। करीब दो महीने पहले मौका देख आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में वीडियो बनाकर उसे फंसाने की धमकी देकर अक्सर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

मामले का खुलासा तब हुआ जब क‍िशोरी ब‍ीमार हुई और उसे डॉक्‍टर को द‍िखाया गया। -सांकेत‍िक तस्‍वीर

महोबा, जागरण टीम। यूपी के महोबा में एक युवक ने अपना धर्म छ‍िपाकर नाबाल‍िग को प्रेमजाल में फंसाया और उसके साथ दुष्‍कर्म क‍िया। युवक ने नाबालि‍ग का वीड‍ियो बनाया और इसके जर‍िए ब्‍लैकमेल करके अक्सर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब क‍िशोरी ब‍ीमार हुई और उसे डॉक्‍टर को द‍िखाया गया। डॉक्‍टर ने जांच के बाद क‍िशोरी के गर्भवती होने की जानकारी दी। डॉक्‍टर की बात सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खि‍सक गई। आरोपी के खिलाफ महोबा सदर कोतवाली में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज क‍िया गया है। नाम और धर्म छ‍िपाकर प्रेमजाल में फंसाया दरअसल, युवक ने स्कूल आते जाते पड़ोसी किशोरी से संपर्क बढ़ाता और उससे मोबाइल नंबर ले लिया। लगातार उससे बातचीत करते हुए अपना धर्म और नाम छिपा कर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। करीब दो महीने पहले मौका देख आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में वीडियो बनाकर उसे फंसाने की धमकी देकर अक्सर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। गर्भवती हुई क‍िशोरी किशोरी के बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाया गया तो उसके गर्भ ठहर जाने की जानकारी हुई। पीड़िता से मां ने दबाव बनाकर पूछा तो उसने घटना की पूरी जानकारी दी। आरोपी के खिलाफ महोबा सदर कोतवाली में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुल‍िस मामले की जांच कर रही है।

Edited By: Vinay Saxena