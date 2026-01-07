Language
    किशोरी को भगा ले गया था युवक, पुलिस को थी तलाश, कबरई पहाड़ से दो सौ फीट नीचे मिला आरोपित का शव

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:23 PM (IST)

    पहाड़ में जांच करती पुलिस व मौजूद ग्रामीण। जागरण 

    संवाद सूत्र, कबरई(महोबा)। किशोरी को भगाने के मामले में फरार चल रहे आरोपित का पहाड़ से करीब 200 फीट नीचे शव पड़ा मिला। आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त की गई। 26 दिसंबर को उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और 29 को किशोरी खुद ही घर पहुंच गई। युवक के आत्महत्या करने व पहाड़ से अनियंत्रित होकर नीचे गिरने के चलते मृत्यु होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल दिवंगत के स्वजन ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।


    बुधवार की सुबह करीब दस बजे थाना कबरई कस्बा स्थित रमकुंडा पहाड़ के नीचे युवक का शव पड़ा मिला। उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शिनाख्त 23 वर्षीय अशोक कुशवाहा निवासी सिरसीकला थाना खन्ना के रूप में हुई। अशोक पर 25 दिसंबर की रात्रि गांव की ही 16 वर्षीय किशोरी को भगा ले जाने के आरोप में 26 दिसंबर को थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज किया गया था। किशोरी के पिता का आरोप था कि वह घर से 20 हजार की नकदी व करीब 1,77000 के जेवरात ले गई थी।

    थानाध्यक्ष खन्ना अर्जुन सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को किशोरी खुद ही हाजिर हो गई थी। जबकि अशोक फरार चल रहा था। थाना कबरई के जिस रमकुंडा पहाड़ के नीचे शव मिला वहां खनन कार्य बंद है। जबकि इसके ऊपर सिद्धबाबा का मंदिर बना है। अनुमान है कि पैर फिसलने से नीचे गिरने या फिर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने आत्महत्या की। पिता जगदीश कुशवाहा मौके पर पहुंचे। स्वजन ने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं।

    अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि कबरई पुलिस व फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हर पहलू की जांच कर आगे की कार्रवाई कराई जा रही है।