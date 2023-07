समदनगर मुहल्ला निवासी 38 वर्षीय देवेंद्र विश्वकर्मा अपनी पत्नी रामकुमारी और दो पुत्रियों नौ वर्षीय आरुषि और पांच वर्षीय सोनाक्षी के साथ रह रहा था। शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ों की फेरी लगा कर परिवार का भरण पोषण करता था। सोमवार रात करीब नौ बजे वह फेरी से वापस घर लौटा था। पड़ोसियों के अनुसार पति का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

Mahoba : पत्नी और दो बच्चों की पत्थर से कूच कर की हत्या

महोबा : पत्नी और दो मासूम बच्चों की पत्थर से कूच कर हत्या करके पति घर का बाहर से दरवाजा बंद करके मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली फोर्स के साथ एसपी अपर्णा गुप्ता, सीओ राम प्रवेश राय मौके पर पहुंचे। एसपी ने हत्यारोपित पति की तलाश के लिए टीमों को लगाया है। पड़ोसियों के अनुसार पति अपनी पत्नी को बेटा न होने का आए दिन ताना भी देता था। पड़ोसियों के अनुसार आरोपित दिमागी तौर पर बीमार लगता था। महोबा सदर कोतवाली क्षेत्र के समदनगर मुहल्ला निवासी 38 वर्षीय देवेंद्र विश्वकर्मा अपनी पत्नी रामकुमारी और दो पुत्रियों नौ वर्षीय आरुषि और पांच वर्षीय सोनाक्षी के साथ रह रहा था। शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ों की फेरी लगा कर परिवार का भरण पोषण करता था। सोमवार रात करीब नौ बजे वह फेरी से वापस घर लौटा था। पड़ोसियों के अनुसार पति का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी तेज-तेज होने पर पड़ोसियों की भीड़ लग गई। कुछ देर बाद मामला शांत होने पर लोग वापस चले गए। करीब आधे घंटे बाद घर से फिर तेज चीख पुकार की आवाज आने लगे और कुछ देर बाद ही आरोपित देवेंद्र घर की बाहर से कुंडी बंद करके तेजी के साथ भाग निकला। पड़ोसियों को आशंका होने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर कोतवाली प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे और दरवाजा खोल कर अंदर पहुंचे तो आंगन में महिला और उसी के पास दो मासूम बच्चियों के शव खून से लतपथ हालत में पड़े थे। तीनों के सिर पर पत्थर जैसी भारी वस्तु से वार किया गया था।

