CCTNS रैंकिंग में महोबा को पांचवीं बार मिला पहला स्थान, इस काम के लिए हो रही प्रशंसा
मुख्यालय तकनीकी सेवाओं ने सितंबर 2025 के सीसीटीएनएस डेटा के आधार पर जनपदों की रैंकिंग जारी की, जिसमें लंबित अभियोगों के 100% त्वरित निस्तारण हेतु महोबा पुलिस ने पांचवीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर अपर पुलिस महानिदेशक नवीन अरोरा ने पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह तथा सीसीटीएनएस डीसी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
जागरण संवाददाता, महोबा। सीसीटीएनएस (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) की प्रगति के संबंध में मुख्यालय तकनीकी सेवाएं ने सितंबर 2025 के डाटा के अनुसार जनपदों की रैंकिंग की है। जिसमें लंबित अभियोगों के त्वरित निस्तारण को लेकर महोबा पुलिस को 100 प्रतिशत अंको के पांचवीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
इस उपलब्धि पर नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ ने पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह व सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर (डीसी) का कार्य देख रहे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
साथ ही विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहयोग किए जाने की प्रशंसा की गई। भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई।
क्या है सीसीटीएनएस
सीसीटीएनएस के माध्यम से किसी भी अपराध से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ ही प्रकरण किस स्थिति में यह जानकारी मिलती है। साथ ही कितने आरोपित गिरफ्तार हुए और पुलिस मामले में किस स्तर पर विवेचना कर रही है। यह सभी जानकारियां चालान पेश होने तक की हर गतिविधि को सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में आनलाइन किया जाता है।
