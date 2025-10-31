CCTNS रैंकिंग में महोबा को पांचवीं बार मिला पहला स्थान, इस काम के लिए हो रही प्रशंसा

जागरण संवाददाता, महोबा। सीसीटीएनएस (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम) की प्रगति के संबंध में मुख्यालय तकनीकी सेवाएं ने सितंबर 2025 के डाटा के अनुसार जनपदों की रैंकिंग की है। जिसमें लंबित अभियोगों के त्वरित निस्तारण को लेकर महोबा पुलिस को 100 प्रतिशत अंको के पांचवीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

इस उपलब्धि पर नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ ने पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह व सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर (डीसी) का कार्य देख रहे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।

साथ ही विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहयोग किए जाने की प्रशंसा की गई। भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई।