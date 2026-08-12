महोबा में चली तबादला एक्सप्रेस, चार उपनिरीक्षकों समेत 32 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर एसपी शशांक सिंह ने चार उपनिरीक्षकों समेत 32 पुलिस कर्मियों का जिला स्तर पर स्थानांतरण किया है।

एसआई जगदीश प्रसाद त्रिपाठी को पुलिस लाइन से थाना कबरई भेजा गया है। इसी तरह एसआई संजय सिंह, रामबाबू यादव को लाइन से थाना कुलपहाड़ व मधुरेश कुमार त्रिपाठी को थाना श्रीनगर भेजा गया है।

वहीं कां स्वयं प्रकाश को लाइन से शहर कोतवाली के कार्यालय सीसीटीएनएस, कां सुनील कुमार को पेशी क्षेत्राधिकारी नगर से थाना कुलपहाड़, बृजेंद्र कुमार को न्यायालय सुरक्षा से न्यायिक समन सेल, महिला कां. शकुंतला को शहर कोतवाली से विशेष जांच प्रकोष्ठ, शिवम सागर मिश्रा को थाना अजनर से श्रीनगर, पूजा सरोज को थाना श्रीनगर से पुलिस लाइन, आरती देवी को थाना महिला से थाना कबरई, कां विवेक कुमार को डायल-112 से थाना अजनर व इंद्रजीत को सीसीटीएनएस कार्यालय से थाना श्रीनगर भेजा गया है। इसी तरह कुल 32 कर्मियों को इधर से उधर किया गया है।