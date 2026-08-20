महोबा में बाइक की टक्कर से स्कूटर सवार मामा की मौत, भांजा घायल; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, महोबा। हादसे में मामा की मौत व भांजे के घायल होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

थाना अजनर के ग्राम बुधौरा निवासी रोहित राजपूत ने बताया कि 28 जून 2026 वह अपने मामा राकेश राजपूत निवासी ग्राम बेरखेरी थाना बिजवा जिला छतरपुर मप्र के साथ स्कूटर से ग्राम जा रहा था।

रास्ते में बिजौरी स्थिति पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनके स्कूटर में टक्कर मार दी। जिससे दोनों गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। यहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया।