महोबा में बाइक की टक्कर से स्कूटर सवार मामा की मौत, भांजा घायल; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
महोबा में स्कूटर सवार मामा-भांजे को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें मामा राकेश राजपूत की मौत हो गई और भांजा रोहित राजपूत घायल हो गया।
HighLights
महोबा में स्कूटर-बाइक टक्कर में मामा की मौत हुई।
भांजा रोहित राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गया।
अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, महोबा। हादसे में मामा की मौत व भांजे के घायल होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
थाना अजनर के ग्राम बुधौरा निवासी रोहित राजपूत ने बताया कि 28 जून 2026 वह अपने मामा राकेश राजपूत निवासी ग्राम बेरखेरी थाना बिजवा जिला छतरपुर मप्र के साथ स्कूटर से ग्राम जा रहा था।
रास्ते में बिजौरी स्थिति पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनके स्कूटर में टक्कर मार दी। जिससे दोनों गिरकर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई। यहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया।
राकेश की स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें ग्वालियर के अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। रोहित का भी काफी दिनों तक इलाज हुआ। इसके बाद तहरीर थाना अजनर में दी गई। थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।