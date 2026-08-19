महोबा में 10 लाख की मांग पूरी न होने पर दिया तीन तलाक, ससुरालवालों ने गर्भवती महिला की पिटाई की
महोबा में 10 लाख रुपये की दहेज मांग पूरी न होने पर एक गर्भवती महिला को पति ने सास के कहने पर पीटा और तीन तलाक दे दिया।
HighLights
गर्भवती महिला को 10 लाख दहेज के लिए पीटा गया।
सास के कहने पर पति ने दिया तीन तलाक।
पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच जारी।
जागरण संवाददाता, महोबा। 10 लाख की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन महिला का उत्पीड़न करने लगे। सास के कहने पर पति ने गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की और तीन तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। अंदरूनी चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़िता ने तहरीर शहर कोतवाली में दी। एएसपी वंदिना सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कस्बा पनवाड़ी के मुहल्ला मुल्लनपुरा निवासी नसरीन खातून ने बताया कि उसकी शादी 14 अक्टूबर 2025 को अब्दुल कदीर निवासी मुहल्ला भटीपुरा के साथ हुई थी। पहली ही विदा में पति, सास नाजरा, ससुर अब्दुल वहीद कम दहेज को लेकर ताना देने लगे।
ये लोग अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा। लेकिन वह सब कुछ सहती रही। वह वर्तमान में सात माह की गर्भवती है। 17 अगस्त की दोपहर करीब दो बजे पति व सास ने उसे गालियां दी और मारपीट करते हुए जान से मारने की कोशिश की।
सास के कहने पर पति ने तीन तलाक कह दिया। इसके बाद उसने अपने स्वजन को सूचना दी। स्वजन ससुराल आए तो पति ने गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट की और धमकाया। पीड़िता ने बताया कि उसे मारपीट में अंदरुनी चोटें आई हैं। उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।