महोबा में दरोगा पर दबंगई का आरोप, 10 हजार दो नहीं तो ट्रैक्टर थाने ले चलो... कहकर युवक को पीटा
महोबा जिले में एक दरोगा पर दबंगई का आरोप लगा है। पीड़ित युवक का कहना है कि दरोगा ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और इनकार करने पर उसे पीटा और ट्रैक्टर को थाने ले जाने की धमकी दी। युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, जिन्होंने जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, महोबा। थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम इटौरा निवासी पूर्व प्रधान धर्मजीत ने बताया कि उसका 26 वर्षीय नाती राघवेंद्र रविवार की देर शाम खेत से ट्रैक्टर में जलाऊ लकड़ी लेकर घर आ रहा था। रास्ते में महोबकंठ थाना के एसआई अजय प्रताप ने ट्रैक्टर को रोक लिया। उन्होंने नाती से से कहा कि 10 हजार रुपये दो या फिर ट्रैक्टर को थाने ले चलो। नाती ने इसकी सूचना उसे दी।
धर्मजीत ने बताया कि वह मौके पर पहुंचा और दारोगा को दस हजार रुपये दे दिए। जैसे ही उसने पैसे दिए तो वह नाती को गालियां देने लगे और उस पर हमला कर सड़क पर पटक दिया। जिससे उसके सिर, पैर और आंख में गंभीर चोटें आईं। नाती को सीएचसी पनवाड़ी लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां उसका इलाज चल रहा है।
उधर एसआई अजय प्रताप का कहना है कि वह गांव में एक प्रार्थना पत्र की जांच करने गए थे। वहीं पर राघवेंद्र नशे में धुत होकर आया और उत्पात मचाने लगा। उससे कोई लेना देना नहीं था। न ही उसके विरुद्ध कोई शिकायती पत्र था। वह बीच में आकर विवाद करने लगा और ज्यादा शराब पीने की वजह से सड़क पर गिरकर घायल हो गया। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
