महोबा में दरोगा पर दबंगई का आरोप, 10 हजार दो नहीं तो ट्रैक्टर थाने ले चलो... कहकर युवक को पीटा

जागरण संवाददाता, महोबा। थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम इटौरा निवासी पूर्व प्रधान धर्मजीत ने बताया कि उसका 26 वर्षीय नाती राघवेंद्र रविवार की देर शाम खेत से ट्रैक्टर में जलाऊ लकड़ी लेकर घर आ रहा था। रास्ते में महोबकंठ थाना के एसआई अजय प्रताप ने ट्रैक्टर को रोक लिया। उन्होंने नाती से से कहा कि 10 हजार रुपये दो या फिर ट्रैक्टर को थाने ले चलो। नाती ने इसकी सूचना उसे दी।

धर्मजीत ने बताया कि वह मौके पर पहुंचा और दारोगा को दस हजार रुपये दे दिए। जैसे ही उसने पैसे दिए तो वह नाती को गालियां देने लगे और उस पर हमला कर सड़क पर पटक दिया। जिससे उसके सिर, पैर और आंख में गंभीर चोटें आईं। नाती को सीएचसी पनवाड़ी लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां उसका इलाज चल रहा है।