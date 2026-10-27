महोबा में करवा चौथ पर लाल और महरून साड़ियों का जलवा, बनारसी सिल्क बनी पहली पसंद

जागरण संवाददाता, महोबा। करवा चौथ पर बाजार में साड़ियों के नए कलेक्शन ने सुहागिनों का मन मोह लिया है। इस बार लाल, महरून, गुलाबी और प्याजी रंग की साड़ियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। शहर के गांधीनगर निवासी आकांक्षा कहती हैं करवा चौथ पर लाल रंग शुभ माना जाता है, इसलिए इसी रंग की साड़ी लेना चाहती हैं।

बाजार में बनारसी सिल्क, कांजीवरम, डोला सिल्क, जयपुरी, सिल्क, शिफान और प्रिंटेड साड़ियों की खूब मांग है। सियारानी फैशन शापिंग माल के नमन सोनी ने बताया कि पारंपरिक के साथ हल्की और आधुनिक डिजाइन वाली साड़ियां युवा महिलाओं को खूब भा रही हैं। उनके यहां आकर्षक उपहार भी दिए जा रहे हैं।