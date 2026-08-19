दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से हैवानियत, मारपीट कर 2 दिन तक रखा बंद; खाने में दी सूखी रोटी और नमक

जागरण संवाददाता, महोबा। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को ससुरालियों ने दो दिन तक कमरे में बंद कर रखा। खाने में सिर्फ सूखी रोटी और नमक दिया। आए दिन उसका उत्पीड़न और मारपीट की जाने लगी। समझाने आए पिता के साथ भी मारपीट की गई।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है। शहर के मुहल्ला भटीपुरा निवासी रेखा ने बताया कि उसकी शादी तीन दिसंबर 2023 को हरिओम प्रजापति निवासी ग्राम नरजिता जनपद बांदा के साथ हुई थी। जिसमें पिता ने हैसियत के अनुसार पांच लाख की नकदी, सोने चांदी के जेवरात, गृहस्थी व अन्य दान दहेज का सामान दिया था।

लेकिन जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो ससुरालीजन कम दहेज का ताना देने लगे। पति, सास गुड्डन, ननद पूजा, दीपा, आरती, ननदोई रामकुमार, फूफा बाबूलाल द्वारा उत्पीड़न किया जाने लगा, लेकिन वह सब कुछ सहन करती रही। इसके बाद उसे विदा कर दिया। जब वह मायके पहुंची तो इन लोगों ने पिता को फोन कर दो लाख की नकदी व स्विफ्ट कार की और मांग की। पिता ने उन्हें समझाया और वापस ससुराल भेज दिया। इन लोगों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।

मारपीट कर दो दिनों तक कमरे में रखा बंद कहा कि एक ही लड़का है, यदि इसकी दूसरी शादी कर दें तो इससे ज्यादा दहेज मिल जाएगा। पति वीडियो कॉल पर किसी लड़की से अश्लील बातें करता है। जिस पर उससे विवाद भी हुआ। रेखा ने बताया कि जब सास को बताया तो उसने कहा कि वह होने वाली दूसरी पत्नी है और उसके स्वजन मोटी रकम देने को तैयार हैं।

इसके बाद ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की और दो दिनों तक कमरे में बंद रखा। मोबाइल भी छीन लिया और खाने के लिए सूखी रोटी व नमक भी देने लगे। एक दिन वह मौका पाकर घर से निकल आई और पड़ोसी के फोन से मायके में घटना की सूचना दी। जिस पर पिता 26 मार्च 2026 की शाम करीब 7 बजे उसके घर आए।