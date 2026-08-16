दादर-बलिया समेत दो स्पेशल ट्रेनें होंगी रेगुलर, रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दादर-बलिया-दादर और दादर-गोरखपुर-दादर स्पेशल ट्रेनों को साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया है।
HighLights
दादर-बलिया-दादर स्पेशल ट्रेन साप्ताहिक एक्सप्रेस बनी।
दादर-गोरखपुर-दादर ट्रेन भी साप्ताहिक नियमित की गई।
महोबा सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होगा ठहराव।
संवाद सूत्र, महोबा। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दादर-बलिया-दादर स्पेशल गाड़ी को साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है। यह ट्रेन दादर से 17 अगस्त से व बलिया स्टेशन से 19 अगस्त से चलगी।
यह ट्रेन दादर से दोपहर 2:05 बजे चलकर कल्याण, नाशिक रोड, भुसावल, इटारसी, बीना, ललितपुर, खजुराहो व महोबा होते हुए बलिया पहुंचेगी। यह दादर से सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी तो वहीं बलिया से बुधवार, शुक्रवार व रविवार को संचालित होगी।
रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकाारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इसमें चार सामान्य, एसएलआरडी के दो, एसी तृतीय तीन, द्वितीय एक व स्लीपर के सात कुल 17 कोच होंगे। इसके साथ ही दादर-गोरखपुर-दादर को भी साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है। यह ट्रेन 18 अगस्त को दादर से व गोरखपुर से 20 अगस्त को संचालित होगी।