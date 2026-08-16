दादर-बलिया समेत दो स्पेशल ट्रेनें होंगी रेगुलर, रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा

संवाद सूत्र, महोबा। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दादर-बलिया-दादर स्पेशल गाड़ी को साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित किया जा रहा है। यह ट्रेन दादर से 17 अगस्त से व बलिया स्टेशन से 19 अगस्त से चलगी।

यह ट्रेन दादर से दोपहर 2:05 बजे चलकर कल्याण, नाशिक रोड, भुसावल, इटारसी, बीना, ललितपुर, खजुराहो व महोबा होते हुए बलिया पहुंचेगी। यह दादर से सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी तो वहीं बलिया से बुधवार, शुक्रवार व रविवार को संचालित होगी।