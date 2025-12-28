महोबा में 40 करोड़ के फसल बीमा घोटाले में जालौन कनेक्शन, जिला प्रबंधक भी शामिल

जागरण संवाददाता, महोबा। खरीफ 2024 में हुए 40 करोड़ के फसल बीमा घोटाले का जालौन से तगड़ा कनेक्शन नजर आ रहा है। जालसाजों ने नदी, नाले, पहाड़ व चकमार्ग की जमीनों का भी बीमा करा लिया। तहसील कुलपहाड़ के ग्राम इंदौरा की जमीनों का 33 लोगों ने फसल बीमा कराया और उनका भुगतान भी हो गया। इसमें 11 ऐसे लोग है जो जनपद जालौन के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी है। खास बात है कि घोटाले का मुख्य आरोपित बीमा कंपनी इफको टोकियो जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी भी ऐदलपुर पर्वतपुर का निवासी है। हालांकि अभी वह जेल में है। बहुत संभव है कि जिला प्रबंधक ने ही अपने करीबियों और रिश्तेदारों का बीमा कराकर उनका भुगतान करा दिया हो।

यह जांच का विषय है। कुछ दिनों पूर्व प्रमुख सचिव कृषि को जिला प्रशासन ने इस घोटाले की रिपोर्ट भेजी है। इसके बाद जांच में तेजी आई और रोजाना चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। सदर तहसील में घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर 129 दिनों से धरना दे रहे जय जवान जय किसान के अध्यक्ष गुलाब सिंह ने दावा किया है कि घोटाले में बीमा प्रबंधक के साथ ही कृषि विभाग व राजस्व टीम के लोगों ने भी खेल किया है।

इंदौरा ग्राम में 33 किसानों का 83.50 लाख का भुगतान हो गया और इनमें 10-11 लोग ऐसे है जो जनपद जालौन के विभिन्न क्षेत्रों के है। जिन किसानों की जमीन है उन्हें पता नहीं कि खेल कैसे हो गया। गुलाब सिंह दावा करते है कि उरई की पार्वती ने इंदौरा की जमीन का बीमा कराया और उनके कोआपरेटिव बैंक उमरई जालौन की शाखा में 2.67 लाख से अधिक भुगतान हो गया।

उरई ग्रामीण की रामसखी का उनके इंडियन बैंक डकोर की शाखा में तीन लाख से अधिक का भुगतान चला गया। इसी तरह जनपद जालौन के कोटरा, डकोर सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों ने बीमा कराया। सभी ने व्यक्तिगत दावा के जरिए भुगतान करा लिया।

जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी के जालौन जनपद का निवासी होने के चलते बहुत संभव है कि उसने ही अपने सगे संबंधियों, दोस्तों व रिश्तेदारों का बीमा कराया हो। उपनिदेशक कृषि रामसजीवन बताते है कि पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। जिनके नाम सामने आ रहे है उन पर कार्रवाई कराकर जेल भेजा जा रहा है।

कृषि अधिकारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि शासन से अभी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। पहले ही घोटाले की रिपोर्ट प्रमुख सचिव कृषि को भेजी जा चुकी है। अब तक इस मामले में बीमा कंपनी इफको टोकियो के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी व महिला समेत 32 लाेगों को जेल भेजा जा चुका है।