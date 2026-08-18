90 रुपये प्रति लीटर वाला दूध भी नहीं शुद्ध, दूधिए ने बताया- क्यों कर रहे मिलावट? इन तरीकों से जांचें शुद्धता

जागरण संवाददाता, महोबा। यदि आप दूध ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं ले रहे। ऐसा है तो यह आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डला सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनालाग डेयरी उत्पादों (पनीर, घी, खोया, क्रीम और छेना) के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार के आदेश के अनुसार, शुद्ध दूध से बनी चीजों की जगह बिना स्पष्ट जानकारी के एनालाग उत्पादों को बेचना सेहत से खिलवाड़ है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने, उत्पाद जब्त कर नष्ट करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जिले में मिलावटी दूध के साथ ही अन्य सामग्री धड़ल्ले से बेची जा रही है।

जिले की करीब नौ लाख की आबादी में करीब ढाई लाख लीटर दूध की खपत होती है। शहर की बात करें तो यहां 60 हजार लीटर की जरूरत है, लेकिन उत्पादन इतना नहीं होता। जाहिर है कि दूध में मिलावट की जाती है और धड़ल्ले से इसे 70-90 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है।