महोबा में बंसल कंपनी के कार्यालय से 23.46 लाख की नकदी चोरी, कर्मचारी पर शक

जागरण संवाददाता, महोबा। शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य करा रही बंसल कंपनी के एकाउंट कार्यालय से 23.46 लाख की नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए गए। कुछ फाइलें भी नष्ट की गई। प्रबंधक ने कार्यालय के कर्मी पर ही शक जताते हुए तहरीर शहर कोतवाली में दी। पुलिस ने आरोपित कर्मी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।

ब्राम्हण गली महुअर थाना किरावली आगरा के निवासी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि वह बंसल कंट्रक्शन वर्क्स प्रालि. में प्रबंधक के पद पर महोबा में कार्यरत है। कंपनी का किड़ारी फाटक के आगे स्थित ढाबा के सामने कार्यालय है। चार जनवरी की सुबह करीब छह बजे कार्यालय का कर्मी साजन सफाई करने एकाउंट सेक्शन के कमरे में पहुंचा तो देखा की दरवाजे की कुंडी, अंदर अलमारी का गेट टूटा पड़ा है और सामान बिखरा पड़ा था।

जिसकी सूचना साजन ने कंपनी के एकाउंटेंट रत्नेश धावक व उसे दी। इसके बाद रत्नेश आदि लोग वहां पर पहुंचे। जानकारी करने पर पता चला कि अलमारी में रखे 23 लाख 46 हजार रुपये नहीं थी और कुछ जरूरी कागजात भी गायब थे। कुछ फाइलों को भी नष्ट कर दिया गया। सामान में भी तोड़फोड़ की गई।

मौके पर पाइप चिपकाने वाली शीशी पड़ी मिली और सभी कर्मचारी मौके पर थे। लेकिन आफिस ब्वाय, प्लंबर दयाशंकर जो प्रतिदिन समय से कार्यालय आता था वह नहीं था। कर्मी दयाशंकर को इसकी सारी जानकारी रहती थी। देर शाम वह यहां पर घूमता भी रहा। शक है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है।