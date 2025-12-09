SIR in UP: 1995 से कर रहे मतदान, फिर भी महोबा में 130 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब
महोबा के ग्राम गौहारी खोड़ा के 130 मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची से गायब हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाम जुड़वाने की मांग की ह
जागरण संवाददाता, महोबा। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में उत्साह के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्राम गौहारी खोड़ा में 130 मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं मिल रहे है। उन्होंने डीएम से समस्या बताकर उनके नाम सूची में शामिल कराने की मांग की है।
विधानसभा 230 महोबा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोचीपुरा के ग्राम गौहारी खोड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया कि इन दिनों निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया चल रही है।
उन लोगों से गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद हस्ताक्षर करके वापस ले लिए गए। लेकिन 2003 की मतदाता सूची में उनके गांव के एक भी सदस्य का नाम नहीं है। 1995 में जब महोबा जिला हमीरपुर जिले से अलग हुआ था तभी से विधानसभा व लोकसभा चुनाव में मतदान करते आ रहे है।
विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 की एसआइआर मतदाता सूची में बीएलओ शिवनारायण एवं ग्रामीणों द्वारा अपने आसपास के हर पोलिंग बूथ की पूर लिस्ट खोजने पर भी गांव के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं मिल रहा।
बलराम पुत्र हल्के, गोरलाल, छोटा पुत्र सीताराम, हरीराम पुत्र जागेश्वर, जानकी पत्नी जागेश्वर, भगवानदास पुत्र भौनिया, ओमप्रकाश पुत्र लल्लू, शिवराम पुत्र लच्छू ने बताया कि उनके साथ ही गांव में करीब 130 मतदाता है, लेकिन 2003 की सूची में किसी का डाटा नहीं मिल रहा है। मांग की गई है कि गणना प्रपत्र को डिजिटाइज करने से पहले 2003 की एसआइआर लिस्ट की गहनता से खोजबीन कराई जाए। जिससे उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ सकें।
