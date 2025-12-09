SIR in UP: 1995 से कर रहे मतदान, फिर भी महोबा में 130 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब

जागरण संवाददाता, महोबा। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में उत्साह के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम गौहारी खोड़ा में 130 मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं मिल रहे है। उन्होंने डीएम से समस्या बताकर उनके नाम सूची में शामिल कराने की मांग की है। विधानसभा 230 महोबा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोचीपुरा के ग्राम गौहारी खोड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया कि इन दिनों निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया चल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन लोगों से गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद हस्ताक्षर करके वापस ले लिए गए। लेकिन 2003 की मतदाता सूची में उनके गांव के एक भी सदस्य का नाम नहीं है। 1995 में जब महोबा जिला हमीरपुर जिले से अलग हुआ था तभी से विधानसभा व लोकसभा चुनाव में मतदान करते आ रहे है।