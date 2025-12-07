Language
    झांसी मंडल के महोबा सहित कई स्टेशनों पर लूप लाइनों की गति हुई दोगुनी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    झाँसी रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लूप लाइनों की गति को दोगुना कर दिया है। कुलपहाड़ और चरखारी रोड स्टेशन पर गति 15 ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। झांसी रेल मंडल में यात्रा सुविधा और संरक्षा में बढ़ोत्तरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। समय में बचत के लिए पिछले माह में गति वृद्धि से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए है।

    कार्यों के तहत लूप लाइन की गति 15 किमी प्रति घंटे से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। जिससे रेलवे संचालन अधिक प्रभावी और चुस्त-दुरुस्त हुआ है।

    मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लूप लाइन वह अतिरिक्त रेलवे ट्रैक होती है जो मुख्य ट्रैक से जुड़ती है और ट्रेनों को रुकने या क्रासिंग की सुविधा देती है।

    गति वृद्धि से ट्रेनों का संचालन तेज और सुगम होगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-महोबा खंड के बीच स्थित कुलपहाड़ स्टेशन के डाउन लूप लाइन पर गति 15 किमी / घंटा से बढ़ाकर 30 की गई।

    इसी प्रकार चरखारी रोड स्टेशन के अप एवं डाउन दोनों लूप लाइनों की गति 15 से 30 किमी/घंटा की गई। इससे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-महोबा खंड के बीच रेल यातायात और भी सुगम होगा। यह गति वृद्धि न केवल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करेगी, बल्कि ट्रेन के संचालन की क्षमता और सुरक्षा में भी सुधार करेगी।

