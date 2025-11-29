महोबा में पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद, पांच साल पहले साड़ी से गला दबाकर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, महोबा। वर्ष 2020 में पत्नी की साड़ी से गला दबाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पति को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि कस्बा कुलपहाड़ के लोहियानगर वार्ड नं-5 के निवासी सूरज अनुरागी ने 18 मई 2020 को थाना कुलपहाड़ में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 16 मई की रात्रि करीब 11:25 बजे उसकी मां रामकुमारी अनुरागी घर में सो रही थी। उनके साथ ही छोटा भाई 7 वर्षीय संजय व पिता राजू भी उसी कमरे में सो रहे थे। जबकि 10 वर्षीय बहन चंदा व दादा अच्छेलाल दूसरे कमरे में सो रहे थे।

पिता ने छोटे भाई संजय को उसके कमरे में लिटा दिया। सूरज ने बताया कि वह बाथरूम करने के लिए उठा तो देखा कि कमरे का गेट बंद है। वह पीछे वाले दरवाजे से गया तो देखा कि दूसरे कमरे में मां जमीन पर पड़ी है और उनके गले में साड़ी लिपटी थी। उन्हें जगाया पर वह नहीं उठीं।

मां के हाथ में खून लगा था और पिता कमरे में नहीं थे। पिता ने मां को साड़ी से गला दबाकर मार डाला है। शोर मचाया तो अन्य लोग एकत्र हो गए और सूचना 108 एंबुलेंस को दी। मां को सीएचसी कुलपहाड़ ले जाया गया। यहां मां को मृत घोषित कर दिया गया। बताया कि उसके पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।