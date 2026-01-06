खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का यूपी के इस स्टेशन पर भी होगा ठहराव, यात्रियों को 8 जनवरी से मिलेगी सुविधा

रेलवे मंडल झांसी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि खजुराहो-उदयपुर सिटी प्रतिदिन एक्सप्रेस रेल सेवा का 8 जनवरी से विजयनगर स्टेशन पर दो बजकर चार मिनट पर आगमन होगा और इसके बाद ट्रेन 2 बजकर 6 मिनट पर प्रस्थान करेगी।

संवाद सूत्र, जागरण महोबा। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए खजुराहो-उदयपुर सिटी खजुराहो प्रतिदिन एक्सप्रेस रेल सेवा का अजमेर मंडल के विजयनगर स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर आगामी आदेशों तक ठहराव दिया जा रहा है।

इसी प्रकार उदयपुर सिटी-खजुराहो प्रतिदिन एक्सप्रेस रेल सेवा का 8 जनवरी से विजयनगर स्टेशन पर दो बजे आगमन होगा और दो मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन प्रस्थान करेगी। इससे रेल यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।

बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर वॉशबेल एप्रन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का कार्य निर्धारित समय से पहले पूर्ण कर लिया गया है। इस काम की वजह से पूर्व सूचित निरस्त, आंशिक निरस्त और मार्ग परिवर्तन की गई गाड़ियों को री-स्टोर करने का निर्णय लिया गया है।