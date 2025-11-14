Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद महोबा प्रशासन सतर्क, विस्फोटक पदार्थों के भंडारण की हुई जांच

जागरण संवाददाता, महोबा। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापामारी कर विस्फोटक पदार्थों के भंडारण की जांच की जा रही है।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत गौड़ ने एसडीएम डा. प्रदीप कुमार के साथ क्षेत्रांतर्गत स्थित बारूद एवं विस्फोटक पदार्थों के गोदामों की चेकिंग की। यहां उपलब्ध सामग्री, सुरक्षा मानकों, अग्निशमन उपकरणों, अभिलेखों व लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई।

इस दौरान थानाध्यक्ष पनवाड़ी अर्जुन सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। सीओ नगर तेजप्रकाश सिंह ने एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय, खनन अधिकारी आरबी सिंह, अग्निशमन अधिकारी महेंद्र सिंह व थानाध्यक्ष कबरई सत्यवेंद्र सिंह के साथ संयुक्त रूप से थाना कबरई क्षेत्रांतर्गत अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण केंद्रों का निरीक्षण और सत्यापन किया।