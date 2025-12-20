Language
    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज गति में गाड़ी चलाई तो नप जाएंगे! नई स्पीड लिमिट जानिए

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    महोबा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई है। चालकों को जागरूक करने के लिए माइक से जानकारी दी जा रही है ताकि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। कोहरे को देखते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा तय की गई है। यहां माइक लगाकर वाहन चालकों को इसकी जानकारी देकर जागरूक किया जा रह है। जिससे सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।

    मैनेजर राकेश कुमार पुनिया ने बताया कि चार पहिया वाहनों की गति पहले 120 किमी घंटा निर्धारित थी और अब सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक इनकी रफ्तार 80 की गई है। वहीं रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा रहेगी।

    यात्री वाहनों बस, मिनी बस, वैन आदि की पूर्व में सीमा 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित थी और अब इनकी भी सीमा सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक 60 व रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 50 किमी प्रति घंटा की गई है।

    माल वाहक वाहनों की पूर्व स्पीड 80 निर्धारित थी। लेकिन अब रात व दिन के हिसाब से अधिकतम 50 व न्यूनतम स्पीड 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि माइक लगाकर लोगों को निर्धारित गति के बारे में बताया जा रहा है।