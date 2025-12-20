बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज गति में गाड़ी चलाई तो नप जाएंगे! नई स्पीड लिमिट जानिए

जागरण संवाददाता, महोबा। कोहरे को देखते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा तय की गई है। यहां माइक लगाकर वाहन चालकों को इसकी जानकारी देकर जागरूक किया जा रह है। जिससे सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।

मैनेजर राकेश कुमार पुनिया ने बताया कि चार पहिया वाहनों की गति पहले 120 किमी घंटा निर्धारित थी और अब सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक इनकी रफ्तार 80 की गई है। वहीं रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा रहेगी।

यात्री वाहनों बस, मिनी बस, वैन आदि की पूर्व में सीमा 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित थी और अब इनकी भी सीमा सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक 60 व रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 50 किमी प्रति घंटा की गई है।