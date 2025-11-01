Language
    बुंदेलखंड विभाजन दिवस पर बुंदेलों ने लिखे खून से खत, काली पट्टी बांधकर किया विरोध

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    बुंदेलखंड विभाजन विभीषिका दिवस पर बुंदेली समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आंबेडकर पार्क में पीएम मोदी को खून से 49वीं बार खत लिखकर अलग राज्य की मांग की गई। संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि अटल जी ने नए राज्य बनाए, पर मोदी जी ने नहीं। धन की कमी से खून से आंदोलन सींच रहे हैं। 

    जागरण संवाददाता, महोबा। बुंदेलखंड विभाजन विभीषिका दिवस एक नवंबर को बुंदेली समाज के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांध कर काला दिवस मनाया। शहर के आंबेडकर पार्क में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 49वीं बार अपने खून से खत लिखकर अलग राज्य की मांग बुलंद की। संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने बताया कि अटल जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 नए राज्य बनाए। लेकिन पीएम मोदी ने 11 साल में एक भी नया राज्य नहीं बनाया।

    बड़ा आंदोलन करने के लिए नहीं धन

    उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है कि कोई बड़ा आंदोलन कर सकें। इसलिए हम अपने खून से अपने आंदोलन को सींच रहे हैं। एक नवंबर बुंदेलखंड के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज के दिन ही तत्कालीन नेहरू सरकार ने 1956 में मध्य प्रदेश का गठन करते वक्त बुंदेलखंड के दो टुकड़े कर दिए एवं उसे भारत के नक्शे से मिटा दिया।

    आधा हिस्सा मप्र में और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया। मांग की गई कि पीएम मोदी नेहरू सरकार द्वारा की गई इस ऐतिहासिक भूल को सुधार कर पुनः बुंदेलखंड राज्य बनाएं। जिससे यहां का विकास हो सके। महामंत्री डा. अजय बरसैंया ने बताया कि 24 लोगों ने अपने खून से प्रधानमंत्री को 51 खत लिखे। इस दौरान सैकड़ों लोग रहे।