बुंदेलखंड विभाजन दिवस पर बुंदेलों ने लिखे खून से खत, काली पट्टी बांधकर किया विरोध

जागरण संवाददाता, महोबा। बुंदेलखंड विभाजन विभीषिका दिवस एक नवंबर को बुंदेली समाज के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांध कर काला दिवस मनाया। शहर के आंबेडकर पार्क में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 49वीं बार अपने खून से खत लिखकर अलग राज्य की मांग बुलंद की। संयोजक तारा पाटकर बुंदेलखंडी ने बताया कि अटल जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 नए राज्य बनाए। लेकिन पीएम मोदी ने 11 साल में एक भी नया राज्य नहीं बनाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़ा आंदोलन करने के लिए नहीं धन उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है कि कोई बड़ा आंदोलन कर सकें। इसलिए हम अपने खून से अपने आंदोलन को सींच रहे हैं। एक नवंबर बुंदेलखंड के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज के दिन ही तत्कालीन नेहरू सरकार ने 1956 में मध्य प्रदेश का गठन करते वक्त बुंदेलखंड के दो टुकड़े कर दिए एवं उसे भारत के नक्शे से मिटा दिया।