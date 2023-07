Maharajganj News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, बहनों ने लगाया हत्या का आरोप; जांच में जुटी पुलिस

घटना महराजगंज जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सोनरा की है। मृत युवक की पांच बहने हैं। सभी की शादी हो चुकी है। भाई की मौत की खबर सुनकर बहनों के होश उड़ गए। घटनास्थल पर पहुंची बहनों ने भाई के हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। (फाइल फोटो)

महराजगंज (बागापार), जागरण संवाददाता। महराजगंज जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सोनरा निवासी कृष्णमोहन शर्मा उर्फ रोहित (28 वर्ष) पुत्र ब्रम्हदेव शर्मा की शनिवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। बहनों ने लगाया हत्या का आरोप बताया जा रहा है कि मृतक की पांच बहने हैं, सबकी शादी हो गई है। कृष्णमोहन शुक्रवार की रात खाना खाकर सोया और सुबह बिस्तर पर ही उसका शव मिला है। शनिवार को भाई की मौत की खबर मिलते ही बहनों के होश उड़ गए। जो जिस हाल में था सभी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान बहनों ने भाई की हत्या का आरोप लगाया। क्या कहती है पुलिस सदर कोतवाल रवि राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

