Maharajganj News: बिना तलाक के ही युवक ने की दूसरी शादी, विरोध करने पर पहली पत्नी के पिता व भाई की पिटाई; FIR

मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर वार्ड का है। पति समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहली पत्नी के पिता का आरोप है कि बेटी को शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया तभी से वह मायके में रह रही है। अब दामाद ने बिना तलाक के ही दूसरी शादी कर ली।

बिना तलाक कर ली दूसरी शादी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

महराजगंज, जागरण संवाददाता। महराजगंज शहर के बैकुंठपुर वार्ड में पहली पत्नी के होते हुए युवक द्वारा दूसरी शादी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बात की जानकारी होने पर जब पहली पत्नी के पिता और भाई उसके घर पहुंचे तो आरोपित आक्रोशित हो गया और ससुर व साले की पिटाई कर दी। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति उसके भाई और मां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है । यह है पूरा मामला गोरखपुर शाहपुर चरगावां राप्तीनगर फेज दो निवासी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि छह वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी पुत्री प्रतिभा सिंह की शादी बैकुंठपुर निवासी ऋषि कुमार पटेल के साथ बड़े ही धूमधाम से की थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक रखने के बाद ससुराल पक्ष के पति, उसकी सास और जेठ ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वह अपने मायके में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। इसी बीच इधर, आरोपित पति ऋषि कुमार पटेल ने छिपकर दूसरी शादी कर ली । इसकी जानकारी होने के बाद 30 जून को अपने बड़े बेटे कृष्ण कुमार सिंह के साथ नगर पालिका परिषद महराजगंज के बैकुंठपुर अपने दामाद के वहां पहुंचा। पहले आसपास के लोगों से शादी को लेकर पूछताछ की जिसपर दूसरी शादी की बात सही मिली। इसके बाद दामाद के घर पहुंचकर जब पूछताछ शुरू की तो उसके स्वजन आक्रोशित हो गए। दामाद ऋषि कुमार पटेल अपने भाई और मां के साथ हमलावार हो गया। सदर कोतवाल रवि कुमार राय ने बताया कि मामले में गोरखपुर निवासी प्रद्युम्न सिंह की तहरीर पर बैकुंठपुर निवासी ऋषि कुमार पटेल, उसके भाई रवि कुमार पटेल और उसकी मां शकुंतला देवी के विरुद्ध मारपीट करने और दूसरी शादी करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Pragati Chand