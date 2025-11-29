Language
    आज महराजगंज आएंगे CM योगी, जोगिया गांव में शादी समारोह में शामिल होंगे; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महराजगंज के जोगिया गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड और सेफ हाउस बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल को सुरक्षा व्यवस्था के लिए ब्रीफिंग दी है।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार की दोपहर दो बजे महराजगंज जिले के जोगिया गांव में आएंगे। वह यहां पूर्व नगर अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होंगे।

    मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने कार्यक्रम और हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर श्रीगोरक्षनाथ पीजी कालेज में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। जबकि कार्यक्रम जोगिया गांव में होगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हेलीपैड व पीजी कालेज के चारों तरफ के रास्ते का जायजा लिया और थानाध्यक्ष से सुरक्षा व्यवस्था की विधिवत जानकारी ली।

    मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड, सीएचसी घुघली और जिला अस्पताल में सेफ हाउस बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान संपूर्ण कार्यक्रम स्थल, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, आगंतुकों की आवाजाही, मंचीय तैयारियों तथा आपातकालीन सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों एवं जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर जयप्रकाश त्रिपाठी, थानाध्यक्ष घुघली कुंवर गौरव सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. श्रीकांत शुक्ला, प्रमुख संघ के जिला कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, रावत मंदिर अयोध्या के महंत बालक दास, पीजी कालेज के प्राचार्य डा. दयानन्द पांडेय, पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, प्रबंधक डा. राजेश सिंह, शांतनु दास, विद्युत उपखंड अधिकारी घुघली अरविंद कुमार सिंह, जेई धर्मेन्द्र भारद्वारज, शिक्षक नेता उपेन्द्र पांडेय, संजय मणि त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, डा. मृगेश बहादुर सिंह, आकाश सिंह, शैलेश दुबे, बैजनाथ गुप्ता सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

    संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतें: एसपी

    महराजगंज: मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस बल को विस्तृत रूप से ब्रीफिंग दी गई।

    पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा में लगे समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी प्वाइंट, मार्ग सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वीवीआइपी मूवमेंट, एस्कॉर्ट ड्यूटी तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी पुलिस कर्मियों को अनुशासन, सतर्कता एवं प्रोफेशनलिज़्म के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं विभिन्न शाखाओं तथा थानों के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।