Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

त्रिशूली का कहर: दर्शन टार में पुल और खेत बहे, 140 बच्चों की पढ़ाई ठप, अब गांव बचाने को नदी से गुहार

By Rajnish TripathiEdited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:47 PM (IST)

26 अगस्त को त्रिशूली नदी में आई बाढ़ ने नुवाकोट के दर्शन टार गांव को तबाह कर दिया, जिससे खेत, ...और पढ़ें

बाढ़ से तबाह नेपाल के नवाकोट जनपद स्थित तारकेश्वर गांव पालिका का दर्शनटार गांव। नदी के किनारे बैठे बाढ़ प्रभावित ग्रामीण। अभिनव राजन चतुर्वेदी

बाढ़ से तबाह नेपाल के नवाकोट जनपद स्थित तारकेश्वर गांव पालिका का दर्शनटार गांव। नदी के किनारे बैठे बाढ़ प्रभावित ग्रामीण। अभिनव राजन चतुर्वेदी

HighLights

  1. 26 अगस्त को त्रिशूली बाढ़ ने दर्शन टार को तबाह किया।

  2. पुल बहने से 140 बच्चों की स्कूल शिक्षा रुकी।

  3. ग्रामीण नदी से गांव को बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं।

रजनीश त्रिपाठी, नुवाकोट (नेपाल)। दर्शन टार 80 घरों वाला गांव है। पहाड़ पर इतने घरों की बस्ती को बड़ा गांव मानते हैं। गांव ने खनन को अपने यहां जगह नहीं दी, लेकिन 26 अगस्त को त्रिशूली की बाढ़ ने उसके हरे-भरे खेत और जमीन को बालू, गाद से पाट दिया। श्मशान घाट का भवन नदी में समा गया। बुजुर्गों और बच्चों को छांव देने वाला विशाल पेड़ लगभग भहरा गया।

उसकी शाख पर अब भी वह तस्वीर लटकी है, जिस पर लिखा है कि गांव में खनन सख्त मना है। लोगों ने खनन से गांव को बचा लिया, लेकिन त्रिशूली की वेग के आगे बेबस हो गए। गांव के बुजुर्ग अब नदी से धारा बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं। रसुवा से नुवाकोट, धादिंग और गल्छी तक त्रिशूली किनारे बसे सैकड़ों गांवों का हाल कुछ ऐसा ही है।

गांव के बाहर पत्थर के टीले और टूटी रेलिंग पर बैठकी सजी है। अपरिचित गाड़ी रुकते ही खामोशी छा जाती है। आपदा से परेशानी की बात छेड़ने पर चूड़ाराज सापकोटा टूटकर बहे पुल का मलबा दिखाते हैं। कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल रास्ते का है। छह किलोमीटर में बच्चों को स्कूल और ग्रामीणों को शहर से जोड़ने वाला पुल बह गया। अब उसी दूरी के लिए 45 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। पहले जो काम कुछ मिनट में हो जाता था, उसके लिए पूरा दिन लग रहा है।

WhatsApp Image 2026-09-01 at 1.03.12 PM

नवनाथ घिमरे की चिंता बच्चों तक पहुंचती है। हमारे गांव के 140 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। पुल सिर्फ रास्ता नहीं था, उनकी पढ़ाई का जरिया था। दूसरा रास्ता इतना लंबा और दुर्गम है कि रोज स्कूल भेजना असंभव है। गोविंद घिमरे बात को आगे बढ़ाते हैं, खेती की जमीन तो गई ही दर्जनों मवेशी नदी में समा गए।

WhatsApp Image 2026-09-01 at 12.39.34 PM

अब कोई बीमार पड़ा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा 
कृष्ण प्रसाद घिमरे की नजर अब गांव की जमीन पर है। त्रिशूली की धारा मुड़ने के बाद जिस तेजी से कटान हो रहा है, उससे डर लगता है कि कहीं नदी गांव को ही न बहा ले जाए। पुल बनने में शायद पांच साल लग जाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें इतना इंतजार नहीं कर सकतीं। कहते हैं दर्शन टार अकेला नहीं है, रसुवा से नुवाकोट, धादिंग और गल्छी तक ऐसे सैकड़ों दर्शन टार हैं, जो इसी चिंता और परेशानी में घिरे हैं।

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़ त्रासदी का भयावह मंजर, चितवन में 199 अज्ञात शव दफन, पहचान के लिए डीएनए सुरक्षित

यह भी पढ़ें- भारत के मुरीद हुए नेपाली, बोले- असली भाई यही; पंजाब से आई राहत सामग्री को लौटाने पर लोगों में नाराजगी

इन गांवों में बाढ़ का पानी भले सीधे घरों तक नहीं पहुंचा, लेकिन खेत बर्बाद होने, संपर्क टूटने और बढ़ते कटान ने जनजीवन को गहरे प्रभावित किया है। अब इन गांवों की सबसे बड़ी गुहार यही है कि त्रिशूली उनके खेत और रास्ते छीनने के बाद उनके घरों की ओर न बढ़े।