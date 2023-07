नेपाल से टमाटर की तस्करी का खेल, सेहत के लिए खराब बताकर पहले कस्टम ने 'नष्ट' किया, फिर दोबारा पुलिस ने पकड़ा

Tomato Price Hike टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर जहां आम जन परेशान है वहीं टमाटर की कालाबारी में भी झोल हो रहा है। ऐसा ही मामला नौतनवा में सामने आया है। यहां नेपाल से तस्करी कर भारत लाए गए जिस टमाटर को लिखापढ़ी में नष्ट दिखाया गया उसे पुलिस ने दोबारा पकड़कर कस्टम को सौंप दिया। मामला सामने आने पर जांच शुरू हो गई है।

नौतनवा में कस्टम का 'नष्ट' किया टमाटर पुलिस ने पकड़ा। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

नौतनवा (महराजगंज), जागरण संवाददाता। नेपाल से तस्करी कर भारत लाए गए तीन टन टमाटर को सेहत के लिए अनुपयुक्त मानकर कस्टम ने सीज कर दिया। अधिकारियों ने लिखापढ़ी में इसे 'नष्ट' करने का दावा किया। हैरत की बात है कि जिस पिकअप पर लदे टमाटर को कस्टम ने 'नष्ट' किया, उसी नंबर की पिकअप को पुलिस ने टमाटर की कालाबाजारी के आरोप में पकड़कर दोबारा कस्टम को सौंप दिया। कर्मचारी पहले तो मामले को दबाने में लगे रहे, लेकिन जब पुलिस, एसएसबी और कस्टम के उच्चाधिकारियों को इसकी भनक लगी तो मामले में जांच बैठा दी गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के सहारे सच्चाई का पता लगाने का प्रयास चल रहा है। दाम बढ़ते ही शुरू हो गई टमाटर की तस्करी आसमान छूती कीमतों के चलते टमाटर की तस्करी तेज हो गई है। कालाबाजारी के खेल में झोलझाल भी खूब हो रहा है। ताजा प्रकरण कस्टम से जुड़ा है। बुधवार की रात आठ बजे दो पिकअप पर तीन टन टमाटर लादकर नेपाल से गोरखपुर लाया जा रहा था। कस्टम विभाग के कर्मचारियों ने इसे निचलौल से पकड़ लिया। गुणवत्ता जांचने के नाम पर इसका नमूना सोनौली के प्लांट क्वरांटाइन सेंटर भेजा गया। सेंटर से आई रिपोर्ट में टमाटर को स्वास्थ के लिए हानिकारक बताते हुए नष्ट करने का सुझाव दिया गया। क्या कहते हैं अधिकारी कस्टम अधीक्षक विशाल मेहता ने बताया कि शनिवार सुबह टमाटर नष्ट करा दिया। कहानी में नया मोड़ तब आया, जब शनिवार सुबह कस्टम विभाग द्वारा 'नष्ट' किए गए टमाटर को नौतनवा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने शनिवार की दोपहर में ही संपतिहा के पास से बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष नौतनवा सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि टमाटर का कोई वैध अभिलेख नहीं मिला। इसलिए इसे कस्टम विभाग को सौंप दिया गया।

Edited By: Pragati Chand