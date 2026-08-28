तिब्बत में बैरियर लेक टूटी, नेपाल और महाराजगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ा

संवाद सूत्र, भैरहवा (नेपाल)। तिब्बत में बनी बैरियर लेक (बांधनुमा झील) के फिर टूटने से नेपाल में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल पुलिस ने राहत और बचाव में लगे सुरक्षाकर्मियों एवं नदी किनारे रहने वाले लोगों से तुरंत सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसका असर महराजगंज व कुशीनगर सीमा क्षेत्र में भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी (सीडीओ) नरेंद्र परियार ने बताया कि चीन के छोचेन खोला और पुरेपू त्सांग्पो नदी के संगम पर बनी बड़ी झील टूटने की सूचना नेपाली सेना ने दी है। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण समेत सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है।