सोनौली सीमा पर भारतीय दस्तावेज बनाने वाली थाई महिला गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ
सोनौली सीमा पर एक थाई महिला को भारतीय पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, पैन) बनवाकर अपनी पहचान बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि उसने ये फर्जी दस्तावेज कैसे और किसकी मदद से बनवाए।
HighLights
थाई महिला भारतीय दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार।
सोनौली इमीग्रेशन कार्यालय में पहचान पर संदेह हुआ।
सुरक्षा एजेंसियां फर्जी दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।
संवाद सूत्र, सोनौली, (महराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इमीग्रेशन कार्यालय में जांच के दौरान अलग पहचान बनाकर भारतीय दस्तावेज तैयार कराने का मामला सामने आया है। थाईलैंड की 43 वर्षीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आइबी, रा, एसएसबी, एटीएस और एलआइयू की टीमें भी महिला से पूछताछ कर रहीं हैं।
16 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे नेपाल से भारत पहुंची थाई नागरिक मिस चोन चुतिचिराफट इमीग्रेशन कार्यालय पहुंची। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच के दौरान अधिकारियों को उसकी पहचान को लेकर संदेह हुआ। पूछताछ में वह अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी। इसके बाद उसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें भारतीय आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड के डिजिटल दस्तावेज मिले।
पासपोर्ट के अनुसार, महिला थाईलैंड की निवासी है और पर्यटक वीजा पर भारत आई थी। मोबाइल में मिले दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम करुणा रूपनी देवी दास, पति मित्रलाल खनाल और पता वैष्णव नगर रमनरेती, थाना व पोस्ट वृंदावन बांगर, जिला मथुरा दर्ज है। महिला के अनुसार उसका पति और बच्चे थाईलैंड में रहते हैं। वह सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक थाईलैंड में रही और वर्तमान में वृंदावन में रह रही थी। वह नेपाल के भैरहवा, पोखरा और काठमांडू होते हुए भारत पहुंची थी। उसके अनुसार पति करीब तीन माह के अंतराल पर उससे मिलने आते हैं।
इमीग्रेशन अधिकारियों ने महिला के थाई पासपोर्ट और भारतीय पहचान से संबंधित दस्तावेज सौंपते हुए उसे सोनौली पुलिस के सिपुर्द किया। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में पहचान छिपाकर दूसरे व्यक्ति का प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी करने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी करने तथा कूटरचित दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने से संबंधित प्रावधानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि भारतीय दस्तावेज किस माध्यम से और किसके सहयोग से तैयार कराए गए।
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मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां महिला से पूछताछ कर रही हैं। खुफिया एजेंसियां महिला के भारत आने, वृंदावन में रहने, नेपाल के रास्ते की यात्रा तथा भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज बनवाने के संबंध में जानकारी जुटा रही हैं। पुलिस अन्य लोगों की संलिप्तता और दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी जांच कर रही है।