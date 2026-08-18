सोनौली सीमा पर भारतीय दस्तावेज बनाने वाली थाई महिला गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

संवाद सूत्र, सोनौली, (महराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इमीग्रेशन कार्यालय में जांच के दौरान अलग पहचान बनाकर भारतीय दस्तावेज तैयार कराने का मामला सामने आया है। थाईलैंड की 43 वर्षीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आइबी, रा, एसएसबी, एटीएस और एलआइयू की टीमें भी महिला से पूछताछ कर रहीं हैं।

16 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे नेपाल से भारत पहुंची थाई नागरिक मिस चोन चुतिचिराफट इमीग्रेशन कार्यालय पहुंची। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच के दौरान अधिकारियों को उसकी पहचान को लेकर संदेह हुआ। पूछताछ में वह अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी। इसके बाद उसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें भारतीय आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड के डिजिटल दस्तावेज मिले।

पासपोर्ट के अनुसार, महिला थाईलैंड की निवासी है और पर्यटक वीजा पर भारत आई थी। मोबाइल में मिले दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम करुणा रूपनी देवी दास, पति मित्रलाल खनाल और पता वैष्णव नगर रमनरेती, थाना व पोस्ट वृंदावन बांगर, जिला मथुरा दर्ज है। महिला के अनुसार उसका पति और बच्चे थाईलैंड में रहते हैं। वह सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक थाईलैंड में रही और वर्तमान में वृंदावन में रह रही थी। वह नेपाल के भैरहवा, पोखरा और काठमांडू होते हुए भारत पहुंची थी। उसके अनुसार पति करीब तीन माह के अंतराल पर उससे मिलने आते हैं।