Maharajganj News: 82 ग्राम हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने की बरामदगी

हरदी डाली के मुर्दहिया घाट पर पुलिस व एसएसबी ने महिला को 82 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पूछताछ में महिला की पहचान शांति देवी निवासी हरदी डाली मुर्दहिया घाट के रूप में हुई। पता चला है कि महिला का पति व भतीजा भी नशा कारोबारी रहे हैं। उसका पति ज्ञान चंद वर्ष 2017 में एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है।

82 ग्राम हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

सोनौली, जागरण संवाददाता। सोनौली कोतवाली क्षेत्र के हरदी डाली गांव के नोमेंस लैंड मुर्दहिया घाट पर गुरुवार को एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने एक महिला को 82 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। महिला की पहचान शांति देवी निवासी हरदी डाली मुर्दहिया घाट के रूप में हुई। यह है पूरा मामला एसएसबी के सहायक कमांडेंट परमात्मा सिंह, खनुआ पुलिस चौकी प्रभारी गंगा राम यादव व चौकी प्रभारी अंकित सिंह के नेतृत्व संयुक्त टीम सरहद किनारे गश्त व जांच अभियान चला रही थी। इस दौरान मुर्दहिया घाट पर एक महिला नेपाल से भारत में प्रवेश करते दिखी। महिला कांस्टेबल सरोज सिंह ने जब महिला की तालाशी ली, तो उसके पास प्लास्टिक की थैली में रखा हेरोइन बरामद हुआ। जेल जा चुका है पति पुलिस के अनुसार पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति ज्ञान चंद वर्ष 2017 में एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। अभी हाल ही में महिला का भतीजा दुर्गेश साहनी नौतनवा कस्बा में हेरोइन के साथ पकड़ा जा चुका है। थानाध्यक्ष सोनौली अभिषेक सिंह ने बताया कि हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिला को एनडीपीएस एक्ट में चालान कर न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव, कांस्टेबल मनीष सिंह, विशाल सिंह, मनीष कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह व एसएसबी की टीम में निरीक्षक राजीव तिवारी, हेड कांस्टेबल रामतिलक मौर्य व कांस्टेबल मोहम्मद रहमतुल्लाह शामिल रहे।

Edited By: Pragati Chand