विदेशी घुसपैठियों के लिए मुफीद बनी यूपी की सोनौली सीमा, पगडंडियों से हो रहा प्रवेश; सख्त निगरानी की जरूरत
अरविंद त्रिपाठी, महराजगंज। भारत–नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सोनौली सीमा एक बार फिर विदेशी घुसपैठ को लेकर सवालों के घेरे में है। रविवार को इमीग्रेशन अधिकारियों ने एक श्रीलंकाई नागरिक को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद सोनौली कोतवाली पुलिस के सिपुर्द किया।
जांच में सामने आया कि उक्त श्रीलंकाई नागरिक भारत में समुद्री मार्ग से अनधिकृत रूप से प्रवेश कर चुका था और नेपाल जाने के प्रयास में सोनौली सीमा पर पकड़ा गया। इस घटना ने न सिर्फ मुख्य सीमा मार्ग, बल्कि आसपास की पगडंडियों से होने वाली घुसपैठ की आशंकाओं को भी उजागर किया है।
सोनौली सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी पगडंडियां हैं, जिनका इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को भारत में दाखिल कराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे नेपाल में बैठे दलालों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है, जो मोटी रकम लेकर विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराता है। दलाल सीमा के दोनों ओर मौजूद संपर्क सूत्रों की मदद से इमीग्रेशन और सुरक्षा जांच से बचाकर घुसपैठ कराते हैं।
कब-कब पकड़े गए विदेशी
- 19 जुलाई 2020 : फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से नेपाल जा रहे रोमानिया नागरिक आनेट ड्राधोस गिरफ्तार।
- 12 अप्रैल 2021 : लॉकडाउन में ब्राजील नागरिक पाल लोमांगा नोम्बे पकड़ा गया।
- 23 नवंबर 2021 : चीन के नागरिक फेंग चांगवेन को मुख्य गेट पर गिरफ्तार किया गया।
- 11 दिसंबर 2021 : चीन के जेंग चांगवेनसु को पकड़ा गया, बाद में नेपाल पुलिस को सौंपा गया।
- 1 जनवरी 2022 : जर्मनी के नागरिक कुरतग्रेगोर हिरासत में लिए गए।
- 19 फरवरी 2022 : दो रूसी नागरिक फर्जी वीजा के साथ पकड़े गए।
- 16 अगस्त 2023 : अमेरिका निवासी कोलिन पैट्रिक फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया।
- 24 अगस्त 2023 : उज्बेक महिला राखी मोबा दिलशाद गिरफ्तार।
- अप्रैल 2025 : उज्बेक महिला अवैध प्रवेश के प्रयास में पकड़ी गई।
- 20 दिसंबर 2025 : श्रीलंकाई नागरिक केनेडी राजेन्द्रम हिरासत में लिया गया।
आतंकी गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है नाम
सोनौली सीमा से लियाकत अली, शमशुल होदा, याकूब मेमन, बिलाल अहमद बट, दाऊद राथर जैसे आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध भी पकड़े जा चुके हैं।
सख्त निगरानी की जरूरत
लगातार सामने आ रहे मामलों से साफ है कि सोनौली सीमा और उससे जुड़ी पगडंडियां विदेशी घुसपैठियों के लिए आसान रास्ता बनती जा रही हैं।
सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब न सिर्फ मुख्य सीमा गेट, बल्कि ग्रामीण इलाकों की पगडंडियों पर भी कड़ी निगरानी और दलाल नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई की बड़ी चुनौती खड़ी है।
एसएसबी 22 वीं वाहिनी अस्सिटेंट कमांडेंट सी. विवेक ने बताया कि सोनौली सीमा पर निगरानी की जा रही है, हर आने जाने वालों की तलाशी की जा रही है।
