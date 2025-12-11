यूपी में SIR नहीं कराने वालों को देना होगा जवाब, भेजी जाएगी नोटिस

जागरण संवाददाता, महराजगंज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के भरने की आज यानि कि गुरुवार को अंतिम तारीख है, आज देर रात तक गणना प्रपत्र भरने व जमा करने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अबतक अब तक जिले में 99.05 प्रतिशत से अधिक एसआइआर का काम पूरा हो चुका है।

विधानसभावार जारी हुई सूची के मुताबिक 84.36 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र पूरी तरह से वैध हो गए हैं। वहीं, 14.69 प्रतिशत ऐसे मतदाता हैं, जिनसे किसी प्रकार से संपर्क स्थापित ही नहीं हो सका है। इनमें 2.84 प्रतिशत मतदाता मृत, 3.39 प्रतिशत अप्राप्त, 6.38 प्रतिशत स्थानांतरित, 1.90 प्रतिशत पूर्व से पंजीकृत व 0.19 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्होंने किसी कारण से अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है।

किन्हीं कारणों से जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र नहीं भरे हैं, 16 दिसंबर को अंनतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद उनके मतदाता सूची में शामिल पते पर नोटिस जाएगी। नोटिस का उनको जवाब देना होगा कि उन्होंने गणना प्रपत्र क्यों नहीं भरा है। वहीं, अगर किंन्ही कारणों से छूट गए होंगे तो उनका दोबारा से फार्म भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाएगा।



बीएलओ फार्म दुरुस्त कराने के लिए कर रहे फोन काल

गणना प्रपत्रों को भरने, जमा करने व डिजिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। अब भी कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके गणना प्रपत्रों में किसी प्रकार की कमी, गलती रह जा रही है। उसको दुरुस्त कराने के लिए बीएलओ संबंधित आवेदक को फोन कर रहे हैं। उनसे गणना प्रपत्र में भाग संख्या, क्रमांक, संबंधी का नाम आदि कालम की त्रुटियों दुरुस्त करवाने को कहा जा रहा है। इसके बाद बीएलओ के पास जाकर आवेदन त्रुटियों को दूर भी करवा रहे हैं।