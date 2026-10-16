मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में नेपाल बॉर्डर पहुंची लखनऊ क्राइम ब्रांच और SOG, दुकानों के CCTV से खंगाल रही सुराग

जागरण संवाददाता, नौतनवा (महराजगंज)। लखनऊ के रेस्तरां संचालक शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपित और 25 हजार रुपये की इनामी श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर कस्बे में पहुंची।

टीम ने कस्बे और आसपास के इलाके की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और श्रद्धा दुबे की गतिविधियों व आवागमन से जुड़े सुराग जुटाने का प्रयास किया। भारत-नेपाल सीमा के निकट होने के कारण भगवानपुर को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टीम दुकानों और अन्य स्थानों पर लगे कैमरों के फुटेज देखकर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मामले से जुड़ी कोई गतिविधि उनमें दर्ज हुई है या नहीं।