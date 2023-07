Seema Haider नेपाल से भारत किस रास्ते से आई? खंगाले जा रहे सोनौली बॉर्डर पर लगे CCTV फुटेज

Seema Haider को लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं हैं। उसके भाई और चाचा के पाकिस्तान आर्मी में होने की बात पुष्ट होने के बाद सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पगडंडी रास्तों के समीप बसे लोगों से भी इस बारे में सुरक्षा एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। एसएसबी के इंस्पेक्टर ने कहा कि सीमा पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

सचिन मीणा के प्यार में भारत आई पाकिस्तानी महिला को लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं हैं।

Edited By: Vinay Saxena