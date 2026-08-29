अरविंद त्रिपाठी, सोनौली। नेपाल में आई बाढ़ और बिगड़े हालात के बीच काठमांडू से घर लौट रहे सोनौली कोतवाली क्षेत्र के जगरनाथपुर निवासी राजकुमार गौतम आखिरकार शुक्रवार की शाम को सकुशल घर पहुंच गए। उनके घर पहुंचते ही कई घंटों से चिंता में डूबे परिवार के चेहरे पर खुशी लौट आई। राजकुमार के सुरक्षित लौटने पर स्वजन ने राहत की सांस ली और परिवार में खुशी का माहौल बन गया।

करीब एक वर्ष से काठमांडू में फर्नीचर का काम कर रहे राजकुमार इससे पहले बुटवल में भी फर्नीचर का काम करते थे। नेपाल में बाढ़ की स्थिति बिगड़ने और कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने के बाद उन्होंने घर लौटने का निर्णय लिया था। वह बिहार के रास्ते बस से भारत के लिए रवाना हुए थे।

गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी बेटी अंकिता से फोन पर आखिरी बार बात हुई थी। उस समय उन्होंने अपने ठीक होने और बिहार के रास्ते घर लौटने की जानकारी दी थी। इसके बाद राजकुमार का मोबाइल फोन बंद हो गया था। मोबाइल बंद होने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी।

स्वजन बार-बार फोन मिलाकर उनकी स्थिति जानने का प्रयास कर रहे थे। परिवार को इस बात की भी चिंता थी कि नेपाल में बाढ़ के कारण कई जगह मार्ग बाधित हैं और यात्रियों को रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शुक्रवार को राजकुमार के सकुशल घर पहुंचने की खबर मिलते ही परिवार की चिंता खुशी में बदल गई। मां विंदा देवी और बेटियों ने उन्हें देखते ही राहत की सांस ली। घर में लंबे समय से उनके लौटने का इंतजार कर रहे स्वजन ने खुशी जताई।

राजकुमार के पहुंचने के बाद परिवार में बाढ़ के कारण बनी चिंता का माहौल समाप्त हुआ। राजकुमार गौतम परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं। उनकी पत्नी विंदा देवी गृहिणी हैं। बड़ी बेटी खुशबू नोएडा में नर्सिंग का कोर्स कर रही है। बेटा प्रिंस गोरखपुर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है।